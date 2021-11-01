Среднемесячная заработная плата украинца с января по сентябрь текущего года составляла 13 604 гривен. За год она выросла на 21,5%.

В какой сфере зарплаты выросли больше всего

Авиационный транспорт – на 28,7% до 27 084 гривен и это остается самой высокой зарплатой в Украине, как сообщили в Госстате.

Информация и телекоммуникации – на 28,1% до 24,9 тысячи гривен.

Финансовая и страховая деятельность – на 15,5% до 23 277 гривен.

У педагогов – на 28,5% до 11 512 гривен.

Заметьте! Больше всего в процентном значении выросли зарплаты у медиков – на 41,9%. Однако средняя зарплата составляет только 11 516 гривен.

В какой сфере самая низкая зарплата

Самые низкие зарплаты в сфере " Почтовая и курьерская деятельность ". Они выросли за год на 18,5% до 8 009 гривен. В Госстате производили расчеты за период с января по сентябрь 2021 года и сравнивались с аналогичным промежутком времени в прошлом году.

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Какой была зарплата в Украине в сентябре

В сентябре 2021 года средняя зарплата составила 14 239 гривен, что на 242 гривны больше по сравнению с августом.

Наибольшую зарплату в сентябре получили в Киеве – 20 658 гривен

В Черновецкой области зарплата была самой низкой – 10 976 гривен.

По данным опроса сервиса Jooble, более 85% украинцев в течение года планируют поменять свою работу. Довольны своим местом труда лишь 5,4% населения. Менять работу украинцев прежде всего мотивирует отсутствие возможностей для роста зарплаты.