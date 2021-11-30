Зарплаты в Украине: в каких сферах население зарабатывает больше всего

Среднемесячная заработная плата украинца в период с января по октябрь текущего года составляла 13 648 гривен. За год она выросла на 20,8%.

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В авиационном транспорте за год зарплата выросла на 29% до 27 390 гривен и остаются самыми высокими в Украине. Напомним, что в январе – сентябре в этой сфере также были самые высокие зарплаты – 27 084 гривны.

за год зарплата выросла на 29% до 27 390 гривен и остаются самыми высокими в Украине. Напомним, что в январе – сентябре в этой сфере также были самые высокие зарплаты – 27 084 гривны. Информация и телекоммуникации – на 27,7% до 24 929 гривен.

Финансовая и страховая деятельность – на 15,5% до 23 312 гривен.

Больше всего в процентном значении выросли зарплаты у медиков – на 36,7%. Однако средняя зарплата составляет только 11 494 гривен. Также существенно выросла зарплата педагогов в процентном значении – на 27,7% до 11514 гривен.

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Где самые низкие зарплаты в Украине

Самые низкие зарплаты в сфере "Почтовая и курьерская деятельность". Они выросли за год на 19,1% до 8 038 гривен. В Госстате проводили расчеты за период с января по октябрь 2021 года и сравнивались с аналогичным промежутком времени в прошлом году.