Сколько зарабатывают украинцы
В период с января по август 2021 года средняя месячная зарплата в Киеве составила – 19 705 гривен, что на 45,7% больше, чем в целом по стране.
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Средняя зарплата в Украине
- В январе – августе 2021 года средняя зарплата в Украине составляла 13 525 гривны, по данным Госстата.
- В августе номинальная зарплата штатных работников выросла до 13 997 гривен, что в 2,3 раза выше минимальной зарплаты.
В каких областях самая высокая зарплата: выше средней
- Донецкой – 14 545 гривен, что составляет 107,5% от средней зарплаты в Украине, по данным Госкомстата.
- Киевской – 13 760 гривен.
- Запорожской – 13 412 гривен.
- Днепропетровской – 13 371 гривна.
- Николаевской – 13 256 гривен.
Регионы, где зарплата ниже средней
- Кировоградская – 10 797 гривен, что составляет 79,8% от средней зарплаты в Украине, согласно аналитикой Госстата. Это самая низкая зарплата в Украине.
- Черновецкая – 10 842 гривен.
- Волынская – 11 003 гривны.
- Черниговская – 11 024 гривны.
- Херсонская – 11 038 гривны.
Зарплаты в Украине: что нужно знать
- Согласно Бюджетной декларации, среднемесячная зарплата в 2022 году должна вырасти до 15 258 гривен, в 2024 году – до 19 063 гривен.
- Также Кабмин в августе согласовал постановление Рады о внесении изменения в законы об оплате труда. В связи с чем должны обновить правила начисления минимальной зарплаты. Подробнее о том кому повысят зарплату, читайте здесь.
- По состоянию на 2021 год каждый 5 украинец работает неофициально. Однако в Гоструда рассказали, что теневая занятость сокращается.
Зарплаты, пенсии и прожиточный минимум украинцев 2021 году / Инфографика 24 канала