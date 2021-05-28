Зарплаты украинцев уменьшились на 69 гривен в апреле 2021 года: данные Госстата

Реальная заработная плата в Украине за год выросла на 19,7%, об этом рассказала Государственная служба статистики. Вместе с тем, по сравнению с предыдущим месяцем, в апреле текущего года зарплата уменьшилась на 1,2%.

Зарплата украинцев в апреле 2021 года

Средняя заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в апреле 2021 года составляла 13 543 гривен, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы. Больше всего за год выросла зарплата у работников сферы здравоохранения – на 52,5%.

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Как меняется средняя зарплата украинцев в 2021 году

Средняя заплата в апреле 2021 года уменьшилась на 0,5%, или на 69 гривен.

Средняя зарплата в марте 2021 года составляла 13 612 гривны.

Средняя зарплата в феврале 2021 года – 12 549 гривен.

Заметьте, что минимальная зарплата, согласно статистике Госстата составляет 6 тысяч гривен.

В Госстате отметили, что за последние 12 месяцев (с апреля 2020 года по апрель 2021 года) средняя зарплата украинцев выросла на 29,8%.

Инфографика государственной службы статистики

Динамика роста зарплаты за год

Индекс реальной заработной платы в апреле 2021 года по сравнению с мартом 2021 года составлял 98,8%, а по сравнению с апрелем 2020 года – 119,7%.

На сколько процентов выросла средняя зарплата украинцев за год (с апреля 2020 года по апрель 2021 года) в региональном разрезе:

в Тернопольской области – на 48,6%,

в Черновецкой области – на 43,2%,

в Ивано-Франковской области – на 40,7%,

в Волынской области – на 38,9%,

во Львовской области – на 34,9%,

в Харьковской области – на 34,2%,

в Закарпатской области – на 33,8%,

в Ровенской области – на 33%,

в Хмельницкой области – на 32,8%,

в Житомирской области – на 30,2%,

в городе Киеве – на 33,7%.

Самая высокая средняя зарплата в апреле текущего года была в Киеве и Херсонской области и составила 20 422 гривен и 10 647 гривен соответственно.