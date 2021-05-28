Зарплата украинцев в апреле 2021 года

Средняя заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в апреле 2021 года составляла 13 543 гривен , что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы. Больше всего за год выросла зарплата у работников сферы здравоохранения – на 52,5%.

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Заметьте, что минимальная зарплата, согласно статистик е Госстата составляет 6 тысяч гривен.

Как меняется средняя зарплата украинцев в 2021 году

Средняя заплата в апреле 2021 года уменьшилась на 0,5%, или на 69 гривен.

Средняя зарплата в марте 2021 года составляла 13 612 гривны.

Средняя зарплата в феврале 2021 года – 12 549 гривен.

В Госстате отметили, что за последние 12 месяцев (с апреля 2020 года по апрель 2021 года) средняя зарплата украинцев выросла на 29,8%.

Инфографика государственной службы статистики

Индекс реальной заработной платы в апреле 2021 года по сравнению с мартом 2021 года составлял 98,8%, а по сравнению с апрелем 2020 года – 119,7%.

Динамика роста зарплаты за год

На сколько процентов выросла средняя зарплата украинцев за год (с апреля 2020 года по апрель 2021 года) в региональном разрезе:

в Тернопольской области – на 48,6%,

– в Черновецкой области – на 43,2%,

– в Ивано-Франковской области – на 40,7%,

– в Волынской области – на 38,9%,

– во Львовской области – на 34,9%,

– в Харьковской области – на 34,2%,

– в Закарпатской области – на 33,8%,

– в Ровенской области – на 33%,

– в Хмельницкой области – на 32,8%,

– в Житомирской области – на 30,2%,

– в городе Киеве – на 33,7%.