Зарплата украинцев в апреле 2021 года

Средняя заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в апреле 2021 года составляла 13 543 гривен, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы. Больше всего за год выросла зарплата у работников сферы здравоохранения на 52,5%. 

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Как меняется средняя зарплата украинцев в 2021 году

Инфографика государственной службы статистики

Динамика роста зарплаты за год

На сколько процентов выросла средняя зарплата украинцев за год (с апреля 2020 года по апрель 2021 года) в региональном разрезе:

  • в Тернопольской области на 48,6%,
  • в Черновецкой области на 43,2%,
  • в Ивано-Франковской области на 40,7%,
  • в Волынской области на 38,9%,
  • во Львовской области на 34,9%,
  • в Харьковской области на 34,2%,
  • в Закарпатской области – на 33,8%,
  • в Ровенской области на 33%,
  • в Хмельницкой области на 32,8%,
  • в Житомирской области на 30,2%,
  • в городе Киеве на 33,7%.