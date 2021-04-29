Зарплаты украинцев выросли более чем на тысячу гривен в марте: данные Госстата
Реальная заработная плата в Украине за год увеличилось на 9,5%, об этом рассказала Государственная служба статистики в своем отчете. Больше всего зарплата выросла в сфере здравоохранения.
Источник:Государственная служба статистики
Зарплата украинцев в марте 2021 года
Средняя заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций за месяц увеличилась на 1 063 гривен, или увеличилась на 8,5%. Согласно данным Госстата высокий уровень зарплат в марте текущего года был в Киеве – 20 132 гривен, а самый низкий в Житомирской области, где она составила 10 675 гривен.
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Уровень средней зарплаты рядового украинца:
- Средняя зарплата в марте 2021 года – 13 612 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы. Напомним, что минимальная зарплата, согласно статистике Госкомстата составляет 6 тысяч гривен.
- Средняя зарплата в феврале 2021 года – составляла 12 549 гривен.
Инфографика государственной службы статистики
Динамика роста зарплаты за год
На сколько процентов выросла средняя зарплата украинцев за год (с марта 2020 года по март 2021 года) в различных сферах:
- Здравоохранение – на 52%
- Временное размещение и организации питания – на 37,2%
- Искусство, спорт и развлечения – на 33,8%
- Образование – на 28,8%
- Операции с недвижимостью – на 22,2%
- Оптовая и розничная торговля – на 20,4%
- Сельское и лесное хозяйство – на 17,4%
- Промышленность – на 15,0%
- Финансовая и страховая деятельность – на 11,3%
- Информация и телекоммуникация – на 9,4%
- Госуправление и оборона – на 9,1%
- Строительство – на 7,7%
- Транспорт, почтовая и курьерская службы – на 7,7%
- Административное и вспомогательное обслуживание – на 5,2%
- Профессиональная, научная и техническая деятельность – на 1,2%
На сколько процентов выросла средняя зарплата украинцев за год (с марта 2020 года по март 2021 года) в региональном разрезе:
- В Черновецкой области – на 31,1%
- В Донецкой области – на 30,1%
- В Тернопольской области – на 26,9%
- В Ровенской области – на 26,3%
- В Херсонской области – на 26,2%
В целом, наблюдался наибольший рост средней зарплаты рядового украинца в пяти вышеупомянутых областях Украины.
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