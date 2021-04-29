Реальная заработная плата в Украине за год увеличилось на 9,5%, об этом рассказала Государственная служба статистики в своем отчете. Больше всего зарплата выросла в сфере здравоохранения.

Зарплата украинцев в марте 2021 года Средняя заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций за месяц увеличилась на 1 063 гривен , или увеличилась на 8,5%. Согласно данным Госстата высокий уровень зарплат в марте текущего года был в Киеве – 20 132 гривен, а самый низкий в Житомирской области, где она составила 10 675 гривен. Читайте также В "Слуге народа" хотят привязать прожиточный минимум к средней зарплате Уровень средней зарплаты рядового украинца: Средняя зарплата в марте 2021 года – 13 612 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы. Напомним, что минимальная зарплата, согласно статистике Госкомстата составляет 6 тысяч гривен.

– Средняя зарплата в феврале 2021 года – составляла 12 549 гривен. В Госстате отметили, что за последние 12 месяцев (период с марта 2020 года по март 2021 года) средняя зарплата украинца выросла на 18,9%. Инфографика государственной службы статистики Индекс реальной заработной платы в марте 2021 года по сравнению с февралем 2021 года составил 106,7%, а относительно марта 2020 года – 109,5%. Динамика роста зарплаты за год На сколько процентов выросла средняя зарплата украинцев за год (с марта 2020 года по март 2021 года) в различных сферах: Здравоохранение – на 52%

– Временное размещение и организации питания – на 37,2%

– Искусство, спорт и развлечения – на 33,8%

– Образование – на 28,8%

– Операции с недвижимостью – на 22,2%

– Оптовая и розничная торговля – на 20,4%

– Сельское и лесное хозяйство – на 17,4%

– Промышленность – на 15,0%

– Финансовая и страховая деятельность – на 11,3%

– Информация и телекоммуникация – на 9,4%

– Госуправление и оборона – на 9,1%

– Строительство – на 7,7%

– Транспорт, почтовая и курьерская службы – на 7,7%

– Административное и вспомогательное обслуживание – на 5,2%

– Профессиональная, научная и техническая деятельность – на 1,2% В Госстате отметили, что в сфере предоставления других видов услуг зарплата в марте 2021 года по сравнению мартом 2020 года сократилась на 3,8%. На сколько процентов выросла средняя зарплата украинцев за год (с марта 2020 года по март 2021 года) в региональном разрезе: В Черновецкой области – на 31,1%

– В Донецкой области – на 30,1%

– В Тернопольской области – на 26,9%

– В Ровенской области – на 26,3%

– В Херсонской области – на 26,2% В целом, наблюдался наибольший рост средней зарплаты рядового украинца в пяти вышеупомянутых областях Украины.