Согласно аналитике Государственной службы статистики реальная средняя заработная плата рядового украинца за месяц выросла на 1,7%. Сколько заработало населения в феврале, рассказываем далее.

Заработная плата украинцев в феврале 2021

Средняя заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в феврале 2021 году составляла 12 549 гривен, что на 212 гривен больше, чем в январе того же года. Напомним, что в январе украинцы получили в среднем 12 337 гривен.

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Нынешняя средняя зарплата рядового украинца в 2,1 раза выше уровня минимальной заработной платы в Украине. Поскольку минимальная зарплата в Украине составляет 6 тысяч гривен, согласно данным Госстата.

В общем номинальная зарплата украинцев увеличилась на:

1,7% – по сравнению с январем 2021 года,

15,7% – по сравнению с февралем 2020 года.

Динамика средней заработной платы в Украине в 2020 – 2021 годах / Инфографика Государственной службы статистики

Разница между реальной и номинальной зарплатой Номинальная заработная плата включает должностные оклады, премии, доплаты, надбавки, оплату за неотработанное время, а также обязательные отчисления (налог на доходы физических лиц, военный сбор). В то время как реальная заработная плата характеризует покупательную способность человека. То есть, что он реально может приобрести за свою заработную плату, учитывая изменение потребительских цен на товары и услуги, уровень налогов и обязательных платежей.

Уровень зарплаты

Госстат исследовал не только, работая в каких именно сферах украинцы заработали больше в феврале, но и сравнил зарплату населения в различных регионах.

Самая высокая средняя зарплата в городе Киеве – 18 504 гривен.

Самая низкая средняя зарплата в Кировоградской области – 9 903 гривны.

Самая прибыльная сфера "Информации и телекоммуникации" – 23 001 гривна.

Наименее оплачиваемый сфера "Временного размещения и организации питания" – 7 892 гривны.

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