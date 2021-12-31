Зарплаты чиновников в 2022 году возрастут: о каких суммах идет речь

Должностные оклады украинских чиновников в 2022 году намерены повысить на 9%. Об этом стало известно из проекта постановления Кабмина по оплате труда работников государственных органов.

Почему зарплаты возрастут

С 1 января 2022 года в Украине вырастет размер прожиточного минимума. Поскольку размер зарплаты чиновников привязан к нему, соответственно их оклад тоже возрастет. Напомним, что минимальный оклад чиновников должен составлять не ниже двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (с 1 января 2022 года он составит 2 481 гривну).

Стоит ознакомится Прожиточный минимум с 2022 года поднимут: что будет с пенсиями и другими выплатами

Сколько будут получать чиновники с 1 января

Минимальный должностной оклад вырастет на 9,3% (в настоящее время он составляет 4 540 гривен).

Специалист государственного органа будет получать не менее 4 962 гривен в месяц.

Зарплата руководителя центральных госорганов

Речь идет о так называемом "голом" окладе, без доплат и надбавок, поэтому он может быть ниже минимальной зарплаты (6,5 тысячи гривен). С какого числа произойдет повышение, пока не уточняется.

Руководители центральных госорганов с января 2022 будут получать 41 300 гривны, зарплата вырастет на 9,3%. Повышение зарплаты касается руководителей аппарата Верховной рады, Секретариата Кабмина, Офиса президента, аппарата СНБО, ЦИК, Счетной палаты, Конституционного суда, Офиса генпрокурора.

Интересно Высокие зарплаты врачам, обязательные РРО для ФЛП и новые налоги: изменения с 1 января

Руководители министерств, центральных органов исполнительной власти со специальным статусом будут получать 36 700 гривен, для них зарплата вырастет на 9,2%.

Что известно о проекте постановления

Соответствующий проект постановления Кабинета Министров размещен на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ). Документ разработало Национальное агентство по вопросам госслужбы.