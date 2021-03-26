Традиции, сложившиеся в Государственной таможенной службе, необходимо менять. Чтобы побороть проблемы коррупции и контрабанды, прежде всего нужно увеличить зарплату служащим.

Это позволит улучшить и восприятие таможни, и саму культуру работы там. Об этом в программе "Перекрестный допрос" заявил министр финансов Сергей Марченко.

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По его словам, в Таможенной службе должна проводиться системная работа. Следует ввести:

аттестацию таможенников;

новые практики отбора;

проверку на добродетель;

автоматизированные процессы, которые позволят убрать человеческий фактор.

При этом зарплату на таможне надо существенно увеличить. Потому что сейчас трудно убедить таможенника, который получает до 10 тысяч гривен, но имеет коррупционное искушение. И за ним следят многие правоохранительные органы, которые объясняют, как лучше ему вести себя,

– отметил глава Министерства финансов.

Сергей Марченко отметил, Украина находится в таких условиях, при которых постоянно надо выполнять бюджет. Из-за этого нет времени на эксперименты в Таможенной службе.

"Надо рационально выходить из этой ситуации. Нужно увеличивать заработные платы, автоматизировать процессы, переаттестовывать действующих таможенников. Только такие постепенные шаги позволят вычистить эту систему", – пояснил он.

Таможня – одно из самых болезненных мест в стране, – Марченко

По мнению министра финансов, таможня является одним из наиболее проблемных и болезненных мест в Украине. И стоит учитывать то, что благодаря ей наполняется бюджет. Говорится о ежедневных поступлениях, перемещении товаров через границы.

"Нельзя допустить коллапса, ведь любые задержки приводят к тому, что экономические агенты и бизнес теряют деньги. Вопрос реформирования таможни очень зависит от ситуации", – отметил он.

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Сергей Марченко вспомнил, что много времени уделил, чтобы понять, как наладить процессы на таможне.

Я даже несколько коллегий проводил, самостоятельно увольнял пачками таможенников. К сожалению, это не эффективно. Если не сочетается с наличием постоянного менеджмента таможни. Если ты не управляешь сам таможней, то не понимаешь, что там происходит,

– отметил он.

И добавил, пока у Павла Рябикина (главы Таможенной службы – 24 канал) полный карт-бланш. Результаты марта показывают, что будет перевыполнение плана.

Смотрите "Перекрестный допрос" с Сергеем Марченко: видео 24 канала