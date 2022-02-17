Зарплаты военных в 2022 году вырастут: подробная инфографика
В марте произойдет дополнительное повышение зарплат военным. Поэтому Экономика 24 посчитала, на какие выплаты могут рассчитывать военнослужащие в 2022 году.
Повышение зарплат военным
По инициативе президента Украины Владимира Зеленского в марте этого года вырастет денежное обеспечение военнослужащих. Отметим, что это повышение произойдет с учетом уже ранее принятого решения повысить выплаты на 10% с 1 февраля.
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С 1 марта произойдет следующее повышение:
- Вооруженные силы Украины – повышение на 30%.
- Нацгвардия и Госпогранслужба – доведение повышения денежного обеспечения до 20% с начала 2022 года.
Зарплата для военных-контрактников
Размер единовременной денежной выплаты для военнослужащих, которые впервые заключили контракт с ВСУ, пересматривается ежегодно. Она тоже привязана к прожиточному минимуму и минимальной зарплате.
С 1 января 2022 года единовременная денежная выплата военнослужащим составляет:
- 19 144 гривны – лицам рядового состава,
- 21 537 гривен – лицам сержантского и старшинского состава,
- 23 930 гривен – лицам офицерского состава.
Также единовременная выплата назначается военным-контрактникам, которые принимаются:
- на должность рядового состава сроком на три года,
- на должность сержантского и старшинского состава сроком от трех лет,
- на должность офицерского состава на срок от одного года,
- на должность сержантского и старшинского состава сроком от пяти лет.
Выплата за участие в военных сборах
Резервисты и военнослужащие получают специальные выплаты в случае призыва на военные сборы. В частности резервистам ВСУ выплачивают суточные, денежную выплату, единовременное денежное поощрение и средний заработок тем, кто работает, или прожиточный минимум безработным.
Размер денежной выплаты за участие в сборах
На размер денежной выплаты резервистов и военнослужащих влияют два фактора – уровень прожиточного минимума по состоянию на 1 января (2 393 гривны) и военное задание. Коэффициент, который будут отчислять от прожиточного минимума, регулируется постановлением Кабмина. Поэтому выплаты будут варьироваться от 3 590 до 4 786 гривен.
- Высшему офицерскому составу – 4 786 гривен.
- Старшему офицерскому составу – 4 547 гривен.
- Младшему офицерскому составу – 4 308 гривен.
- Высшему и старшему сержантскому и старшинскому составу – 4 068 гривен.
- Младшему сержантскому и старшинскому составу – 3 829 гривен.
- Рядовому составу – 3 590 гривен.
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Суточные во время военных сборов
Военнообязанным и резервистам выплачивают суточные за каждый день на сборах, или день в пути с/на сборы. Выплаты также зависят от воинского звания и высчитываются в процентах к сумме в 60 гривен.
- Высшему офицерскому составу – 30 гривен.
- Старшему офицерскому составу – 24 гривны.
- Младшему офицерскому составу – 21 гривна.
- Высшему и старшему сержантскому и старшинскому составу – 21 гривна.
- Младшему сержантскому и старшинскому составу – 18 гривен.
- Рядовому составу – 12 гривен.
Поэтому в целом за 30 дней получают от 360 до 900 гривен. Оплату дороги компенсируют отдельно в военкомате.
Единовременное денежное поощрение
Также резервисты получают единовременное денежное поощрение, если не совершали правонарушений, связанных с прохождением службы в военном резерве. Такая выплата предусмотрена на год в следующем размере:
- высшему офицерскому составу – 3 100 гривен;
- старшему офицерскому составу – 2 800 гривен;
- младшему офицерскому составу – 2 500 гривен;
- высшему и старшему сержантскому и старшинскому составу – 2 200 гривен;
- младшему сержантскому и старшинскому составу – 1 900 гривен;
- рядовому составу – 1 600 гривен.
Зарплата во время военных сборов
Во время военных сборов резервист и военнообязанный получают среднюю зарплату, которую получали по своему месту работы, когда их призвали. Зарплату выплачивает работодатель в два этапа: до начала военных сборов и после. Впоследствии государство эти деньги компенсирует.
Стоит отметить и то, что со всех начислений, кроме суточных, взимают налоги: 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военно сбора.
Социальные гарантии
- Резервистов обеспечивают питанием, проживанием, военной формой и медицинским обслуживанием.
- Резервист получает государственное страхование.
- Резервиста не могут уволить с работы. А если его призвали во время отпуска, то его продлят или перенесут после сборов.
Выплаты военным в зоне ООС
Ежемесячный минимальный размер денежного обеспечения военнослужащего – контрактника механизированной бригады составляет:
- 10 208 гривен во время службы за пределами зоны ООС;
- 16 708 гривен в случае выполнения задач на второй линии обороны в зоне ООС;
- 27 208 гривен в случае выполнения задач на первой линии обороны в зоне ООС.
На линии боевого соприкосновения на глубину ротных опорных пунктов первого эшелона обороны выплата составляет 17 тысяч гривен в месяц, а за пребывание в других районах операции Объединенных сил – 6,5 тысячи гривен в месяц.
Также в ООС введено дополнительное вознаграждение военным, – в зависимости от должности, от 5 до 18 тысяч гривен, – которые сдерживают вооруженную агрессию России в Донецкой и Луганской областях. Вознаграждение выплачивают за создание безопасных условий выполнения боевых задач и сохранение жизни и здоровья на территории ООС.
Выплаты военным в 2022 году / Инфографика 24 канала
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