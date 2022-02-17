Повышение зарплат военным

По инициативе президента Украины Владимира Зеленского в марте этого года вырастет денежное обеспечение военнослужащих. Отметим, что это повышение произойдет с учетом уже ранее принятого решения повысить выплаты на 10% с 1 февраля.

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С 1 марта произойдет следующее повышение:

Вооруженные силы Украины – повышение на 30%.

Нацгвардия и Госпогранслужба – доведение повышения денежного обеспечения до 20% с начала 2022 года.

Обратите внимание! В 2023 году предусмотрены еще более высокие выплаты, таким образом военные могут получать минимум 14 352 гривны зарплаты. В течение 2023 года увеличится также денежное обеспечение всех военных до уровня не ниже трех минимальных зарплат. Речь идет о 20 100 гривнах, так как в декабре 2022 года произойдет повышение минимальной зарплаты.

Зарплата для военных-контрактников

Размер единовременной денежной выплаты для военнослужащих, которые впервые заключили контракт с ВСУ, пересматривается ежегодно. Она тоже привязана к прожиточному минимуму и минимальной зарплате.

С 1 января 2022 года единовременная денежная выплата военнослужащим составляет:

19 144 гривны – лицам рядового состава,

21 537 гривен – лицам сержантского и старшинского состава,

23 930 гривен – лицам офицерского состава.

Также единовременная выплата назначается военным-контрактникам, которые принимаются:

на должность рядового состава сроком на три года,

на должность сержантского и старшинского состава сроком от трех лет,

на должность офицерского состава на срок от одного года,

на должность сержантского и старшинского состава сроком от пяти лет.

Обратите внимание! Вышеупомянутую единовременную выплату также получают и лица офицерского состава после окончания высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высшего образования (подготовка которых осуществляется по госзаказу), при условии начала выполнения обязанностей по данным должностям.

Выплата за участие в военных сборах

Резервисты и военнослужащие получают специальные выплаты в случае призыва на военные сборы. В частности резервистам ВСУ выплачивают суточные, денежную выплату, единовременное денежное поощрение и средний заработок тем, кто работает, или прожиточный минимум безработным.

Размер денежной выплаты за участие в сборах

На размер денежной выплаты резервистов и военнослужащих влияют два фактора – уровень прожиточного минимума по состоянию на 1 января (2 393 гривны) и военное задание. Коэффициент, который будут отчислять от прожиточного минимума, регулируется постановлением Кабмина. Поэтому выплаты будут варьироваться от 3 590 до 4 786 гривен.

Высшему офицерскому составу – 4 786 гривен.

Старшему офицерскому составу – 4 547 гривен.

Младшему офицерскому составу – 4 308 гривен.

Высшему и старшему сержантскому и старшинскому составу – 4 068 гривен.

Младшему сержантскому и старшинскому составу – 3 829 гривен.

Рядовому составу – 3 590 гривен.

Напомним, что в 2022 году бюджетом-2022 предусмотрено еще два повышения прожиточного минимума в этом году – в июле и декабре.

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Суточные во время военных сборов

Военнообязанным и резервистам выплачивают суточные за каждый день на сборах, или день в пути с/на сборы. Выплаты также зависят от воинского звания и высчитываются в процентах к сумме в 60 гривен.

Высшему офицерскому составу – 30 гривен.

Старшему офицерскому составу – 24 гривны.

Младшему офицерскому составу – 21 гривна.

Высшему и старшему сержантскому и старшинскому составу – 21 гривна.

Младшему сержантскому и старшинскому составу – 18 гривен.

Рядовому составу – 12 гривен.

Поэтому в целом за 30 дней получают от 360 до 900 гривен. Оплату дороги компенсируют отдельно в военкомате.

Единовременное денежное поощрение

Также резервисты получают единовременное денежное поощрение, если не совершали правонарушений, связанных с прохождением службы в военном резерве. Такая выплата предусмотрена на год в следующем размере:

высшему офицерскому составу – 3 100 гривен;

старшему офицерскому составу – 2 800 гривен;

младшему офицерскому составу – 2 500 гривен;

высшему и старшему сержантскому и старшинскому составу – 2 200 гривен;

младшему сержантскому и старшинскому составу – 1 900 гривен;

рядовому составу – 1 600 гривен.

Обратите внимание! Если резервист пробыл на службе меньше года, то сумма поощрения делится на 12 и умножается на то количество месяцев, которое резервист служил на военных сборах.

Зарплата во время военных сборов

Во время военных сборов резервист и военнообязанный получают среднюю зарплату, которую получали по своему месту работы, когда их призвали. Зарплату выплачивает работодатель в два этапа: до начала военных сборов и после. Впоследствии государство эти деньги компенсирует.

Стоит отметить и то, что со всех начислений, кроме суточных, взимают налоги: 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военно сбора.

Социальные гарантии

Резервистов обеспечивают питанием, проживанием, военной формой и медицинским обслуживанием.

Резервист получает государственное страхование.

Резервиста не могут уволить с работы. А если его призвали во время отпуска, то его продлят или перенесут после сборов.

Выплаты военным в зоне ООС

Ежемесячный минимальный размер денежного обеспечения военнослужащего – контрактника механизированной бригады составляет:

10 208 гривен во время службы за пределами зоны ООС;

16 708 гривен в случае выполнения задач на второй линии обороны в зоне ООС;

27 208 гривен в случае выполнения задач на первой линии обороны в зоне ООС.

На линии боевого соприкосновения на глубину ротных опорных пунктов первого эшелона обороны выплата составляет 17 тысяч гривен в месяц, а за пребывание в других районах операции Объединенных сил – 6,5 тысячи гривен в месяц.

Также в ООС введено дополнительное вознаграждение военным, – в зависимости от должности, от 5 до 18 тысяч гривен, – которые сдерживают вооруженную агрессию России в Донецкой и Луганской областях. Вознаграждение выплачивают за создание безопасных условий выполнения боевых задач и сохранение жизни и здоровья на территории ООС.



Выплаты военным в 2022 году / Инфографика 24 канала

Справка: ООС (Операция Объединенных сил) – это комплекс военных и специальных организационно-правовых мер украинских силовых структур, направленный на противодействие деятельности незаконных российских и пророссийских вооруженных формирований в войне на Востоке Украины.

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