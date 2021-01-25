Зарплаты военных в 2021: размер повысили, тарифные разряды могут отменить
В этом году выросли некоторые выплаты военным, а уже со следующего года могут ощутимо вырасти пенсии. Сколько получают солдаты на передовой и резервисты на военных сборах?
В 2021 году выросла минимальная зарплата, а месяцем ранее – прожиточный минимум. Поэтому и выплаты военным увеличили. Рассказываем в материале Экономики 24 кому и насколько.
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Выплаты за участие в военных сборах
Резервисты и военнослужащие получают специальные выплаты в случае призыва на военные сборы.
В частности резервистам ВСУ выплачивают суточные, денежную выплату, единовременное денежное поощрение и средний заработок тем, кто работает или прожиточный минимум безработным.
Денежная выплата
Размер денежной выплаты привязан к прожиточному минимуму и зависит от военного звания. Поэтому выплаты в 2021 варьируются от 3405 до 4540 гривен. Их выдают сразу после окончания собрания.
- высшему офицерскому составу – 4540 гривен;
- старшему офицерскому составу – 4313 гривен;
- младшему офицерскому составу – 4086 гривен;
- высшем и старшем сержантского и старшинского состава – 3859 гривен;
- младшему сержантского и старшинского состава – 3632 гривны;
- рядовому составу – 3405 гривен.
Соответственно коэффициенты прожиточного минимума утверждены постановлением Кабмина.
Суточные
Военнообязанным и резервистам выплачивают суточные за каждый день на сборах, или день в пути на/с сборов. Выплаты также зависят от военного звания и высчитываются в процентах к сумме в 60 гривен.
- высшему офицерскому составу – 30 гривен;
- старшему офицерскому составу – 24 гривны;
- младшему офицерскому составу – 21 гривна;
- высшем и старшем сержантского и старшинского состава – 21 гривна;
- младшему сержантского и старшинского состава – 18 гривен;
- рядовому составу – 12 гривен.
Поэтому в целом за 30 дней получают от 360 до 900 гривен. Оплату дороги компенсируют отдельно в военкомате.
Однократное денежное поощрение
Если резервист полностью выполнил программу и не совершал в течение нее нарушений, то получит единовременное денежное поощрение в размере от 1600 до 3100 гривен в год.
- высшему офицерскому составу – 3100 гривен;
- старшему офицерскому составу – 2800 гривен;
- младшему офицерскому составу – 2500 гривен;
- высшем и старшем сержантского и старшинского состава – 2200 гривен;
- младшему сержантского и старшинского состава – 1900 гривен;
- рядовому составу – 1600 гривен.
Если резервист пробыл на службе менее года, то сумма поощрения делится на 12 и умножается на то количество месяцев, которое резервист отслужил на военных сборах.
Зарплата
Во время военных сборов резервист и военнообязанный получают среднюю зарплату, которую получали по своему месту работы, когда их призвали. Зарплату платит работодатель в два этапа: до начала военных сборов и после. Впоследствии государство эти деньги компенсирует.
Кстати, это еще одна причина работать по-белому, иначе военнообязанный будет получать минимальные 6000 гривен, а если официально не трудоустроен – это прожиточный минимум, то есть 2270 гривен в месяц.
Социальные гарантии
- Резервистов обеспечивают питанием, проживанием, военной формой и медицинским обслуживанием.
- Резервист получает государственное страхование.
- Резервиста не могут уволить с работы. А если их призвали во время отпуска, то его продолжат или перенесут после собрания.
Пособие контрактникам
Военнослужащим, заключившим свой первый контракт с ВСУ выплатят денежную помощь. Ее размер с 1 января 2021 вырос.
- лицам рядового состава – 18 160 гривен;
- лицам сержантского и старшинского состава – 20 430 гривен;
- лицам офицерского состава – 22 700 гривен.
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Выплаты военным в зоне ООС
В ноябре 2020 года военный ВСУ на первой линии в зоне операции Объединенных сил получал около 32 тысяч гривен. Такие данные привел Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в интервью ICTV.
С сентября 2020 года Кабмин ввел новые вознаграждения для военных – за создание безопасных условий выполнения боевых задач и сохранение жизни и здоровья. Это дополнительная выплата.
Для большинства военнослужащих размер вознаграждения составляет от 5 тысяч гривен, для командиров от 7 до 18 тысяч.
Командиры отделений получают по 6 тысяч, взводов – 6 тысяч, рот – 9 тысяч, батальонов – 10 тысяч, бригад – 13 тысяч, командующие ОТУ – 15 тысяч и командующий ОС – 18 тысяч гривен.
Если есть небольшие нарушения, то размер вознаграждения уменьшается, но все равно предоставляется.
Тарифные разряды могут отменить
В Украине разрабатывают новую систему денежного довольствия. Она будет базироваться на выплатах по воинскому званию и выслуге лет, что составит 70 процентов от общего размера. Об этом рассказал директор Департамента гуманитарного и социального обеспечения МОУ Назим Агаев, сообщает armiainform.com.
Остальные – составят надбавки стимулирующего и компенсационного характера (за службу в боевых частях, на командных должностях, дефицитных специальностей, сверхурочные, за риск для здоровья и жизни и другие). А тарифные разряды вообще отменят.
Это позволило в среднем на 30 процентов поднять денежное обеспечение, со своей стороны повлияет на военные пенсии,
– рассказал Назим Агаев.
Он добавил, что отмена должностных окладов позволит проводить должностные ротационные изменения по стандартам государств-членов НАТО.
Пенсии для военных
Проект закона о повышении пенсий военнослужащим приняли в первом чтении. Если за документ проголосуют во втором чтении, то пенсии вырастут, однако скорее всего уже в 2022 году.
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В частности, возрастет максимальная пенсия военнослужащих в отставке: с 70% до 90% от денежного обеспечения на соответствующих должностях. Уже назначенные пенсии пересчитают. Ожидается, что это обойдется бюджету в 14,8 миллиарда гривен.
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