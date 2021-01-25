В этом году выросли некоторые выплаты военным, а уже со следующего года могут ощутимо вырасти пенсии. Сколько получают солдаты на передовой и резервисты на военных сборах?

В 2021 году выросла минимальная зарплата, а месяцем ранее – прожиточный минимум. Поэтому и выплаты военным увеличили. Рассказываем в материале Экономики 24 кому и насколько.

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Выплаты за участие в военных сборах

Резервисты и военнослужащие получают специальные выплаты в случае призыва на военные сборы.

В частности резервистам ВСУ выплачивают суточные, денежную выплату, единовременное денежное поощрение и средний заработок тем, кто работает или прожиточный минимум безработным.

Денежная выплата

Размер денежной выплаты привязан к прожиточному минимуму и зависит от военного звания. Поэтому выплаты в 2021 варьируются от 3405 до 4540 гривен. Их выдают сразу после окончания собрания.

высшему офицерскому составу – 4540 гривен;

старшему офицерскому составу – 4313 гривен;

младшему офицерскому составу – 4086 гривен;

высшем и старшем сержантского и старшинского состава – 3859 гривен;

младшему сержантского и старшинского состава – 3632 гривны;

рядовому составу – 3405 гривен.

Соответственно коэффициенты прожиточного минимума утверждены постановлением Кабмина.

Справка: 1 декабря 2020 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц повысили на 168 гривен до 2270 гривен.

Суточные

Военнообязанным и резервистам выплачивают суточные за каждый день на сборах, или день в пути на/с сборов. Выплаты также зависят от военного звания и высчитываются в процентах к сумме в 60 гривен.

высшему офицерскому составу – 30 гривен;

старшему офицерскому составу – 24 гривны;

младшему офицерскому составу – 21 гривна;

высшем и старшем сержантского и старшинского состава – 21 гривна;

младшему сержантского и старшинского состава – 18 гривен;

рядовому составу – 12 гривен.

Поэтому в целом за 30 дней получают от 360 до 900 гривен. Оплату дороги компенсируют отдельно в военкомате.

Однократное денежное поощрение

Если резервист полностью выполнил программу и не совершал в течение нее нарушений, то получит единовременное денежное поощрение в размере от 1600 до 3100 гривен в год.

высшему офицерскому составу – 3100 гривен;

старшему офицерскому составу – 2800 гривен;

младшему офицерскому составу – 2500 гривен;

высшем и старшем сержантского и старшинского состава – 2200 гривен;

младшему сержантского и старшинского состава – 1900 гривен;

рядовому составу – 1600 гривен.

Если резервист пробыл на службе менее года, то сумма поощрения делится на 12 и умножается на то количество месяцев, которое резервист отслужил на военных сборах.

Зарплата

Во время военных сборов резервист и военнообязанный получают среднюю зарплату, которую получали по своему месту работы, когда их призвали. Зарплату платит работодатель в два этапа: до начала военных сборов и после. Впоследствии государство эти деньги компенсирует.

Кстати, это еще одна причина работать по-белому, иначе военнообязанный будет получать минимальные 6000 гривен, а если официально не трудоустроен – это прожиточный минимум, то есть 2270 гривен в месяц.

Обратите внимание, что из всех начислений, кроме суточных, взимают налоги: 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военно сбора.

Социальные гарантии

Резервистов обеспечивают питанием, проживанием, военной формой и медицинским обслуживанием.

Резервист получает государственное страхование.

Резервиста не могут уволить с работы. А если их призвали во время отпуска, то его продолжат или перенесут после собрания.

Пособие контрактникам

Военнослужащим, заключившим свой первый контракт с ВСУ выплатят денежную помощь. Ее размер с 1 января 2021 вырос.

лицам рядового состава – 18 160 гривен;

лицам сержантского и старшинского состава – 20 430 гривен;

лицам офицерского состава – 22 700 гривен.

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Выплаты военным в зоне ООС

В ноябре 2020 года военный ВСУ на первой линии в зоне операции Объединенных сил получал около 32 тысяч гривен. Такие данные привел Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в интервью ICTV.

С сентября 2020 года Кабмин ввел новые вознаграждения для военных – за создание безопасных условий выполнения боевых задач и сохранение жизни и здоровья. Это дополнительная выплата.

Для большинства военнослужащих размер вознаграждения составляет от 5 тысяч гривен, для командиров от 7 до 18 тысяч.

Командиры отделений получают по 6 тысяч, взводов – 6 тысяч, рот – 9 тысяч, батальонов – 10 тысяч, бригад – 13 тысяч, командующие ОТУ – 15 тысяч и командующий ОС – 18 тысяч гривен.

Если есть небольшие нарушения, то размер вознаграждения уменьшается, но все равно предоставляется.

Солдат на передовой получает свое денежное обеспечение (от 10 тысяч гривен), боевую надбавку 17 тысяч гривен и 5 тысяч за создание безопасных условий выполнения боевых задач.

Тарифные разряды могут отменить

В Украине разрабатывают новую систему денежного довольствия. Она будет базироваться на выплатах по воинскому званию и выслуге лет, что составит 70 процентов от общего размера. Об этом рассказал директор Департамента гуманитарного и социального обеспечения МОУ Назим Агаев, сообщает armiainform.com.

Остальные – составят надбавки стимулирующего и компенсационного характера (за службу в боевых частях, на командных должностях, дефицитных специальностей, сверхурочные, за риск для здоровья и жизни и другие). А тарифные разряды вообще отменят.

Это позволило в среднем на 30 процентов поднять денежное обеспечение, со своей стороны повлияет на военные пенсии,

– рассказал Назим Агаев.

Он добавил, что отмена должностных окладов позволит проводить должностные ротационные изменения по стандартам государств-членов НАТО.

Подробнее с тарифными разрядами можно ознакомиться по ссылке.

Пенсии для военных

Проект закона о повышении пенсий военнослужащим приняли в первом чтении. Если за документ проголосуют во втором чтении, то пенсии вырастут, однако скорее всего уже в 2022 году.

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В частности, возрастет максимальная пенсия военнослужащих в отставке: с 70% до 90% от денежного обеспечения на соответствующих должностях. Уже назначенные пенсии пересчитают. Ожидается, что это обойдется бюджету в 14,8 миллиарда гривен.