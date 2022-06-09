Более 4,8 миллионов украинцев потеряли работу с начала полномасштабной войны, подсчитала ООН в начале мая. Еще существенная часть людей потеряла часть дохода.

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Как изменились зарплаты

Больше всего в условиях войны пострадал частный сектор – зарплаты упали в среднем на 25 – 50% по разным оценкам, по сравнению с довоенным временем:

Опрос НБУ показал, что больше всего потеряли работники в добывающей промышленности и строительстве. Предприятия в сфере услуг, энергетике, транспорте и торговле также постепенно сокращают зарплаты своим работникам на 10 – 60%. В то же время в сельском хозяйстве зарплаты в большинстве своем – неизменные. Иногда их даже увеличивают.

Согласно опросу Gradus и КШЭ, только 2% работников бизнеса получают сейчас более высокую зарплату, а 23% – такую же, как было до войны. Все остальные потеряли определенную долю дохода.

Опрос grc.ua показал, что зарплаты в мае были на 10 – 60% ниже довоенных, в зависимости от сферы:

Больше обеднели работники в сферах добыча сырья (-58%), инсталляция и сервис (-56%) и безопасность (-49%).

В мае по сравнению с апрелем выросли зарплаты для водителей, медиков и фармацевтов, в перерабатывающей промышленности и сельском хозяйстве.

В государственном секторе ситуация несколько лучше. Там персонал частично отправляли в простой, но выплачивали 2/3 зарплаты, отметили в НБУ.

На рынке все еще недостаточно вакансий

Интересно, что по данным rabota.ua , работодатели в июне предлагают на 9% более высокую зарплату, чем предлагали в январе до полномасштабной войны России против Украины. Так, в январе средняя зарплата от работодателей на сайте поиска составила 16 577 гривен, а в этом месяце – 18 101 гривну.

Рынок труда равномерно стабилизируется. Он в лучшем состоянии сейчас, чем было в марте. Тогда занятость населения сократилась на 40%, сейчас – на 25% по сравнению с февралем. Но все еще количество резюме на сайтах по поиску работы увеличивается гораздо быстрее, чем количество вакансий. Такая тенденция затронула даже ИТ-сектор.

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