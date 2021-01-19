Словакия демонстрирует один из самых высоких темпов роста в Европе. Помогло ли вступление в ЕС увеличить отрыв между уровнем жизни украинцев и словаков?

Небольшая страна к западу от Украины, Словакия, вступила в ряды ЕС еще в 2004 году и с тех пор стремительно развивается. В материале Экономики 24 мы сравнили зарплаты, пенсии и ВВП словаков и украинцев.

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Уровень жизни в Словакии

Зарплаты

Минимальная зарплата в Словакии – 623 евро, пишет GrantThornton со ссылкой на закон. Это примерно более 21 200 гривен. Ее подняли с 1 января 2021 года. В Украине минималка ниже в 3,5 раза и с 1 января составляет 6 тысяч гривен.

Средняя зарплата в Словакии в октябре 2020 была на уровне 1 163 евро по данным Офиса статистики Словакии. Это почти 40 тысяч гривен. Средняя зарплата в Украине за аналогичный период составила 12 174 гривны по данным Госстата, а в ноябре даже опустилась.

Поэтому средние зарплаты украинцев ниже минимальных зарплат словаков.

Пенсии

Минимальная пенсия в Словакии – 297 евро или чуть больше 10 тысяч гривен. Интересно, что минимальная пенсия там привязана к прожиточному минимуму, но составляет не 100%, как в Украине, а 136%.

Украинские пенсионеры получают в 5,5 раза меньше – 1 769 гривен, и следующее повышение произойдет только в июле.

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Выход на пенсию

В Украине мужчины и женщины будут выходить на пенсию в 2021 году одинаково – в 60 лет. В Словакии также нет разницы, но выходят они на пенсию позже – 62,7 года. Постепенно пенсионный возраст будут повышать, пока он не достигнет 64 лет. Тем не менее, женщины, воспитывавшие детей, выходят на пенсию раньше.

Более поздний выход на пенсию в Словакии частично обоснован продолжительностью жизни, ведь ожидаемая продолжительность жизни там 78 лет, тогда как в Украине – 72,5 года. Об этом свидетельствуют данные worldometers.info.

ВВП на душу населения

ВВП на душу населения – один из показателей, который показывает уровень жизни. В Словакии за 2019 год ВВП на душу населения составил 19 266 долларов, а в Украине – 3 660 долларов. Частично более высокий ВВП на душу населения в Словакии связан с тем, что населения там более чем в 7 раз меньше.

Экономика Словакии

ВВП

В 2019 номинальный ВВП Словакии составил 105,08 миллиарда долларов, а Украины – 153,78 миллиарда долларов, что ставит ее на 56 позицию в мире, по данным Всемирного банка. Поэтому экономика Украины мощнее экономики Словакии.

Импорт / экспорт

Главными торговыми партнерами Словакии являются Германия, Чехия и Польша, которые возглавляют список импортеров и экспортеров. В основном страна закупает детали к транспортным средствам, а продает уже готовые транспортные средства.

И хоть Украина и Словакия, будучи соседками, являются торговыми партнерами, в число главных мы не входим. Словакия экспортирует в Украину 0,66% товаров и услуг, а импортирует – 1%.

Почему экономика Словакии успешнее

Словакия считается развитой страной, хотя в девяностых годах, как и Украина, переживала политическую и экономическую турбулентность. Еще в 1993 году у страны катастрофически не хватало капитала, а ВВП составлял всего 43% от среднего показателя в Европе. Однако для Словакии все изменило вступление в Европейский союз.

Это произошло в 2004 году и с тех пор Словакия переживала устойчивый и стабильный рост ВВП, за исключением финансового кризиса 2008-2009 и кризиса еврозоны 2011-2012. В последние годы словацкая экономика вернулась к росту, что подпитывается возвратом внутреннего и европейского спроса.

После темпа роста 4% в 2018 году экономический рост страны замедлился до 2,3% в 2019 году на фоне более слабого спроса со стороны европейских партнеров. Однако внутренний спрос продолжал питать экономику в основном благодаря стремительному росту зарплаты и низкой безработице.

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Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в развитие Словакии. По прогнозам МВФ в 2020 экономика сократилась на 7,1% (для сравнения МВФ прогнозировал падение ВВП в Украине на 7,2%).

В то же время Международный валютный фонд ожидает роста ВВП Словакии в 2021 году на 6,9%, а Украины – всего на 3%. Фактически коронакризис одинаково сильно повредит экономикам Словакии и Украины, но первая сумеет гораздо быстрее оправиться.

В целом Словакия остается небольшой экономикой, но имеет мощную финансовую систему и предлагает производственную платформу для европейской автомобильной и электронной промышленности.

Структурные проблемы, с которыми сталкивается Словакия, это:

региональные диспропорции;

плохая инфраструктура;

старение населения.

И хотя словаки имеют ощутимо более высокий уровень жизни, чем украинцы, будучи членом ЕС, они все еще не дотягивают до средних европейских показателей качества жизни и экономики.