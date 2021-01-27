Зарплаты полиции в 2021: размер средней и неравенство в отрасли
Полиция отвечает за безопасность украинцев, но ее работники получают меньше, чем работники других правоохранительных органов. Сколько в среднем получают и чего ждать в 2021 году?
Источник: 24 канал
Средняя зарплата в полиции
Председатель профильного комитета Денис Монастырский в комментарии "Интерфакс-Украина" сказал, что зарплаты полицейских являются слишком низкими и в бюджете-2021 предусмотрели мало денег. По его словам, средняя зарплата составляет примерно 12 тысяч гривен.
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Я думаю, что средняя зарплата хотя бы в 15 тысяч гривен могла бы быть тем стартом, с которого человек начнет свою службу в полиции, особенно учитывая те вызовы, которые переживает отрасль,
– сказал Монастырский.
Именно в низких зарплатах политик видит проблему недобора в ряды полицейских, который составляет 20-30%.
Неравенство в правоохранительных органах
О несоответствии размера зарплат в правоохранительных органах рассказал Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел, на международной конференции от UkraineInvest.
У нас есть определенное несоответствие зарплаты следователя в 12-14 тысяч гривен с нагрузкой, которая на него идет,
– сказал он.
Геращенко объясняет, что трудно удержать на работе следователей, которым за 14 тысяч гривен приходится решать очень сложные схемы с участием преступников, которых защищают адвокаты с несколькосоттысячными зарплатами.
Отметим, что годовая зарплата полицейского и работника НАБУ разнятся в 5-6 раз. Такие информацию привел Антон Геращенко на своей фейсбук-странице.
Геращенко считает, что реформы следует проводить не только в полиции, но и в прокуратуре и судебной системе.
Чего ожидать в 2021
В бюджете-2021 предусмотрели повышение зарплат для прокуроров. Как отметил Монастырский, они будут получать 20-25 тысяч гривен.
Однако других кардинальных изменений полиции в 2021 году не следует ожидать. Минимальную зарплату в Украине повысили до 6 тысяч гривен, а средняя зарплата почти ежемесячно медленно растет.
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По словам премьера Дениса Шмыгаля, средняя зарплата в Украине в 2021 году составит около 13 тысяч. Поэтому без каких-либо структурных изменений именно на такую среднюю зарплату смогут рассчитывать сотрудники полиции.
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