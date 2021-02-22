Китай – самая мощная страна после США в экономическом развитии. Еще недавно миллиардные корпорации массово переносили свое производство в Китай из-за дешевой рабочей силы.

Стремительное развитие экономики подтягивает за собой и уровень жизни китайцев. Мы сравнили зарплаты, пенсии и ВВП китайцев и украинцев.

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Уровень жизни в Китае

Зарплаты

Китай – огромная страна, поэтому зарплаты существенно отличаются по регионам. Но в целом в стране минимальная зарплата в 2020 году была на уровне 2480 юаней, по данным Trading Economics. Это примерно 10 700 гривен. Интересно, что в течение 2019 – 2020 годов зарплата не менялась. В Украине минималка почти вдвое ниже и с 1 января 2021 года составляет 6 тысяч гривен.

Средняя зарплата в Китае по последним данным Национального бюро статистики Китая в 2019 году была на уровне 90 501 юаней в год. Это более 32 500 гривен в месяц. Больше всего зарабатывают на востоке страны, а меньше всего – на севере и в центре.

Средняя зарплата в Украине за аналогичный период составила 9 205 гривен. А по последним данным в декабре 2020 года выросла до 14 179 гривен по данным Госкомстата. Обратите внимание, что это зарплата до налогообложения.

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Пенсии

В Китае двухуровневая система пенсий: базовая (по 1% от индивидуальной средней зарплаты за каждый год стажа) и накопительная (то, что пенсионер отложил на своем пенсионном счете, когда работал). Поэтому в Китае нет понятия минимальной или максимальной пенсии как это есть в Украине.

Украинские пенсионеры получают минимально 1 769 гривен, что заложили в госбюджете, и следующее повышение произойдет только в июле.

Выход на пенсию

В Украине мужчины и женщины будут выходить на пенсии с 1 апреля 2021 года одинаково – в 60 лет. В Китае есть разница: мужчины так же выходят на пенсию в 60 лет, а вот женщины наслаждаются заслуженным отдыхом раньше – в 55 лет. Как сообщает Bloomberg, пенсионный возраст в Китае не меняли вот уже 40 лет, поэтому сейчас рассматривают варианты его повышения.

Обратите внимание, что несмотря на ранний выход на пенсию, ожидаемая продолжительность жизни в Китае высокая – 77,5 года, тогда как в Украине – 72,5 года. Об этом свидетельствуют данные worldometers.info.

ВВП на душу населения

ВВП на душу населения – один из показателей, который показывает уровень жизни. В Китае за 2019 год ВВП на душу населения составлял 10 261 доллар, а в Украине – 3 660 долларов. Кстати, похожим является соотношение между средними зарплатами украинцев и китайцев.

Экономика Китая

ВВП

В 2019 году номинальный ВВП Китая составил 14,34 триллиона долларов (2 позиция в мире), а Украины – 153,78 миллиарда долларов, что ставит ее на 56 место в мире, по данным Всемирного банка.

Более того, Китай стал единственной развитой экономикой мира в 2020 году, которая несмотря на пандемию дала рост – на 2,3% как сообщает CNBC. По предварительным оценкам Минэкономики ВВП Украины сократилось на 4,2%.

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Импорт / экспорт

Главным торговым партнером Китая являются США. Эти государства так зависят от торговли друг с другом, что в 2019 году еще до COVID-19 ведущие экономисты издание The Economist предусматривали начало кризиса из-за торговой войны между странами. А все потому, что США покупает почти 20% всех товаров и услуг Китая (данные OEC за 2018 год), а Китай покупает у США всего 7,4% товаров и услуг.

Больше, чем с США, Китай импортирует из ЕС, Южной Кореи и Японии.

Уже второй год подряд Китай обходит Россию в списке главных торговых партнеров Украины. Но в то время, как Китай является для нас мощным партнером, Украина в экспорте и импорте Китая составляет лишь 0,29% и 0,14% соответственно.

Почему экономика Китая успешнее

Еще 40 лет назад Китай был бедной и относительно изолированной страной со своим коммунистическим режимом и плановой экономикой. И в 1979 году в стране начались реформы, которые преврати Китай в "экономического монстра", который конкурирует с США за экономическое доминирование.

Все началось из свободных рынков для фермеров, чтобы стимулировать внутреннее производство и создание свободных экономических зон, чтобы привлечь инвесторов. Далее взялись за децентрализацию и поощрения населения к созданию собственного бизнеса.

С введением свободного рынка ВВП страны рос в среднем на 9,5% ежегодно до 2018 года. Это позволяло стране удваивать свой ВВП каждые 8 ​​лет, а статуса бедных лишилось 800 миллионов человек, свидетельствуют данные Всемирного банка.

Экономика стремительно росла в основном благодаря двум факторам:

инвестиции – иностранные компании переносили производства в Китай, инвесторы массово вкладывали деньги в различные проекты, инвестировали и китайцы, которые имели накопления;

– иностранные компании переносили производства в Китай, инвесторы массово вкладывали деньги в различные проекты, инвестировали и китайцы, которые имели накопления; экспорт – дешевые китайские товары и услуги в массовом производстве заполонили мир и со временем страна стала основным торговым партнером крупнейшей экономики мира США. Согласно торговыми данным США, общий товарооборот между двумя странами вырос с 5 миллиардов долларов в 1980 году до 660 миллиардов в 2018 году.

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В последние годы темпы роста Китая снизились и теперь страна сосредоточилась на уменьшении своей зависимости от мира. Китай стимулирует внутреннее потребление и пытается широко применять китайский юань вместо американского доллара или другой валюты. Также Китай активно инвестирует в инновации.