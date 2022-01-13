Богаче ли казахи украинцев: сравнение зарплат, пенсий и ВВП

Казахстан привлек внимание всего мира протестами, начавшимися из-за резкого повышения цен на газ. Однако впоследствии они переросли в более масштабные с требованиями очистить власть.

Что привело к проблемам, которые повлекли за собой массовые протесты в Казахстане, а также как отличается уровень жизни казахов и украинцев, разбирались журналисты 24 канала.

Обратите внимание Тарифы на газ в 2022 году: какие изменения ждут украинцев

Уровень жизни в Казахстане

Зарплаты

Минимальная зарплата в Казахстане – 60 тысяч тенге. Соответствующую сумму заложили в бюджете на 2022 год. Это примерно свыше 3 780 гривен. В Украине минималка почти вдвое выше и с 1 декабря прошлого года составляет 6,5 тысячи гривен.

Зато средняя зарплата в Казахстане немного выше. По официальным данным, в ноябре она составляла 249 349 тенге, то есть 15 740 гривен. В аналогичный период средняя зарплата украинцев до налогообложения составила 14 300 гривен.

Как и в Украине, в Казахстане рассчитывают прожиточный минимум, на основе которого определяют ряд других выплат. С 2022 года прожиточный минимум в Казахстане составляет 36 018 тенге (около 2 270 гривен), а в Украине чуть выше – 2 393 гривны.

Пенсии

Минимальная пенсия в Казахстане – 46 302 тенге (примерно 2 900 гривен). Интересно, что в Казахстане размер минимальной пенсии выше прожиточного минимума, в Украине же прожиточный минимум для лиц, которые потеряли трудоспособность, равен минимальной пенсии. Сейчас она составляет 1 934 гривны.

При этом в Казахстане существует понятие минимального размера государственной базовой пенсионной выплаты, который составляет 19 450 тенге, или 1 220 гривен. Эти выплаты получают люди, имеющие менее 10 лет трудового стажа.

А вот разница между средними пенсиями Казахстана и Украины достаточно существенная. В то время как казахи в конце года получали в среднем 99 726 тенге, или почти 6 300 гривен, украинские пенсионеры получали в среднем 3 915 гривен, сообщает ПФУ.

Выход на пенсию

В Украине мужчины и женщины выходят на пенсии одинаково – в 60 лет, при условии соответствующего стажа. В Казахстане мужчины выходят на пенсию позже – в 63 года. А женщины пока еще выходят на пенсию, достигнув 60 лет и 6 месяцев. Но этот возраст планируется также увеличить до 63 лет к 2027 году.

К теме Когда украинец может выйти на пенсию: правила в 2022 году

ВВП на душу населения

Более поздний выход на пенсию в Казахстане частично обоснован продолжительностью жизни, ведь ожидаемая продолжительность жизни там почти 74 года, в то время как в Украине – 72,5 года. Об этом свидетельствуют данные www.worldometers.info.

Обычно ВВП на душу населения – один из показателей, который хорошо демонстрирует уровень жизни. В Казахстане за 2020 год ВВП на душу населения составил 9 122 доллара, а в Украине – 3 727 долларов, по данным Всемирного банка. Однако тот факт, что этот показатель в Казахстане втрое больше, чем в Украине, не свидетельствует о такой же лучшей жизни. Казахстан богат ресурсами страны, но все богатство сконцентрировано в руках небольшого процента населения.

Экономические показатели Украины и Казахстана в 2022 году / Инфографика 24 канала

Экономика Казахстана

ВВП

В 2020 году номинальный ВВП Казахстана составил 171,08 миллиарда долларов, а в Украине – 155,5 миллиарда долларов, по данным Всемирного банка. Поэтому экономика Казахстана по этому показателю мощнее экономики Украины.

Что не так с экономикой Казахстана

Главные торговые партнеры Казахстана – Китай и Россия. Главные же экспортные товары – нефть (56,8%) и газ (5,84%), по данным OEC

У Казахстана есть все, чтобы стать очень богатой страной с высоким уровнем жизни: огромные залежи нефти, газа, урана и других важных ресурсов и удачное географическое положение между Европой и Азией. Казахстан долгое время считался одной из наиболее успешных стран бывшего СССР в Центральной Азии. Он развивался быстрее своих соседей и привлекал иностранные инвестиции.

Но плоды этого ресурсного богатства собирают преимущественно приближенные к власти люди и кучка олигархов. После того как Казахстан обрел независимость в 1991 году, приближенные к власти лица приватизировали себе природные ресурсы, на которых богатели все эти годы. Согласно отчету KPMG 2019 года, только 162 человека в Казахстане владеет более чем 50% общего богатства страны. В Казахстане есть пять миллиардеров из списка Forbes. Все они заработали в горнодобывающем или банковском секторах.

Эта система принятия решений продолжает отвечать интересам относительно небольшой группы игроков, независимо от того, учитываются ли интересы этих лиц прямо или через их компании.

– пишут исследователи Саймон Коммандер и Рута Приескиените из IZA Institute of Labor Economics.

Следовательно, уровень жизни в стране на довольно низком уровне, процветает коррупция – Казахстан занимает 94-е место в индексе восприятия коррупции Transparency International (Украина на 117-м месте). Поэтому недовольство среди населения росло. И повышение цен на газ вдвое за ночь лишь стало той искрой, которая зажгла уже готовое к этому население.

Во Всемирном банке выделили 4 приоритета для Казахстана, чтобы двигаться в правильном направлении:

Диверсификация экономической базы путем повышения конкурентоспособности невыдобывающих секторов, в том числе путем реформ в финансовом секторе. Ограничение большой роли государственных компаний, усиление конкуренции и создание равных условий для частного сектора. Улучшение качества и прогрессивности государственных расходов для преодоления неравенства. Укрепление институтов государственного сектора и усиление верховенства права для привлечения очень нужных инвестиций в невыдобывающий сектор.

Протесты в Казахстане: главное