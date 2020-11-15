Грузия привлекла внимание мира многотысячными протестами из-за вероятной фальсификации на выборах. Каков уровень жизни у граждан страны, которая, как и Украина, имеет советское прошлое и подверглась военной агрессии со стороны России?

Грузия не является членом ЕС, но ассоциированным членом стала раньше Украины. В материале 24 канала мы сравнили зарплаты, пенсии и ВВП грузин и украинцев.

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Уровень жизни в Грузии

Зарплаты

В грузе существует понятие минимальной зарплаты, но оно устарело и на его не стоит учитывать. В 2020 минимальная зарплата в Грузии остается неизменной вот уже больше 20 лет – 20 грузинских лари для государственного сектора, как сообщает сайт countryeconomy.com, это 172 гривны. Для частного сектора минималка установлена на уровне 130 лари, то есть 1 115 гривен. В Украине минимальная зарплата имеет значение и сейчас составляет 5 тысяч гривен. С 1 января ее планируют поднять до 6 тысяч.

Средняя зарплата грузин во втором квартале 2020 года составляла 1 150 лари, согласно официальным данным Geostat. Это почти 9 900 украинских гривен или 350 долларов. Украинцы в аналогичный период в среднем получали 10 850 гривен. В сентябре средняя зарплата составила почти 12 тысяч гривен, по данным Госстата. Поэтому украинские зарплаты выше грузинских.

Пенсии

В Грузии подняли пенсии в этом году. Минимальная пенсия для тех, кто достиг пенсионного возраста, составляет 220 грузинских лари. Это 1 890 гривен. Пенсионеры, которым 70 и больше лет, получают 250 лари (2 150 гривен). А те, кто живет в высокогорных селах, получают 300 лари (2 570 гривен). Такие данные сообщает издание Agenda.ge со ссылкой на госбюджет.

В Украине минимальные пенсии немного ниже – 1 712 гривен. С декабря их повысят до 1 769 гривен. Пенсионеры, которые достигли 80 лет, получают доплату в 500 гривен ежемесячно. Украинские пенсионеры в среднем получают 3 394 гривны, по данным ПФУ.

Поэтому несмотря на более высокие зарплаты, Украина платит пенсионерам немного меньше, чем Грузия.

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Выход на пенсию

В Украине мужчины и женщины будут выходить на пенсии в 2021 году одинаково – в 60 лет. Сейчас мужчины выходят в 60, а женщины в 59 лет и 6 месяцев. В Грузии есть разница: женщины выходят на пенсию в 60, а мужчины в 65 лет.

Более поздний выход на пенсию в Грузии частично обоснован продолжительностью жизни, так как ожидаемая продолжительность жизни там более 74,2 года, тогда как в Украине – 72,5 года. Об этом свидетельствуют данные worldometers.info.

Прожиточный минимум

Прожиточный минимум в Грузии для человека, который работает, в сентябре составил 184 лари, по данным Geostat. Это около 1 580 гривен. Прожиточный минимум в Украине для трудоспособного лица – 2 197 гривен, что на 40% больше.

Интересно, что в Грузии минимальная пенсия выше прожиточного минимума, а в Украине – ниже.

ВВП на душу населения

ВВП на душу населения – один из показателей, который показывает уровень жизни. В Грузии за 2019 год ВВП на душу населения составил 4 289 долларов, а в Украине – 3 660 долларов. Частично более высокий ВВП на душу населения в Грузии связан с тем, что население там в 11 раз меньше.

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Экономика Грузии

ВВП

В 2019 номинальный ВВП Грузии составлял 17,74 миллиарда долларов, а Украины – 153,78 миллиарда долларов, что ставит ее на 56 позицию в мире, по данным Всемирного банка. Поэтому экономика Украины в 9 раз мощнее экономики Грузии.

Импорт/экспорт

Главными торговыми партнерами Грузии являются Россия, Азербайджан, Турция и Китай. Украина тоже важный для Грузии партнер, входя в пятерку стран, где Грузия покупает больше всего товаров и услуг.

Грузия экспортирует в Украину 4,44% своих товаров и услуг. Зато импортирует из Украины – 5,29%. Для Украины Грузия не является столь важным партнером, так как по импорту и экспорту не попала даже в топ-30.

Почему экономика Грузии слабая

Как показал опрос Международного республиканского института, грузины в подавляющем большинстве называют экономические проблемы, которые их беспокоят. Почти 70% респондентов назвали важной проблемой "безработицу". Еще 45% грузин обратили внимание на стоимость жизни и высокие цены. А каждого пятого беспокоит бедность.

В опросе приняли участие 1 500 респондентов. Результаты репрезентативны для совершеннолетних грузин. Погрешность не превышает 2,5%. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов.

Как развивалась экономика Грузии во времена независимости:

Экономическая катастрофа. В период с 1991 по 1994 годы паритет покупательной способности в Грузии упал более чем в два раза. Forbes приравнивает экономическую ситуацию Грузии к ситуации поствоенной Германии. Среди причин такой экономической катастрофы называют гражданскую войну, войну за территориальную целостность Грузии, коррупцию, преступность, полное отсутствие информации о рыночной экономике, гиперинфляцию и энергетический кризис.

Признаки пробуждения. Экономическая ситуация в Грузии начала улучшаться с 1995 года. В стране провели денежную реформу, “родился” грузинский лари, чем удалось обуздать гиперинфляцию. Страна начала активнее включаться в рыночную экономику.

Азиатский финансовый кризис, начавшийся в конце ХХ века, особенно нанес ущерб странам Восточной Азии, в частности России. Грузия, чья экономика в то время была сильно зависима от России, также пострадала. Темпы роста ВВП упали, а национальная валюта девальвировала.

Ускорение экономического роста. Грузия развивает торговлю и агропромышленность, а темпы роста ВВП в 2003 достигли более 11%. Но это не помешало грузинам провести мирную революцию против коррупции и заставить уйти в отставку президента.

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Стремительные взлеты и падения. До 2007 года экономика Грузия стремительно развивалась пока не начался мировой экономический кризис 2008 года. В этом же году на Грузию напала Россия.