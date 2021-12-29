Зарплата для учителей вырастет с 1 января 2022 года: на сколько и для кого
29 декабря 2021 , 12:36Читати новину українською
Источник:Правительственный портал
С 1 января 2022 года зарплата учителей вырастет от 10% до 30%. Также определен размер доплат за отдельные виды педагогической деятельности.
Как вырастет зарплата для педагогов
Кабмин установил размер повышения должностных окладов работникам в государственных и коммунальных учреждениях и учреждениях образования с 1 января следующего года. Отметим, что в списке педагогов, которым повышается оклад, отсутствуют учителя заведений общего среднего образования. По этому для львиной доли учителей зарплата не изменится.
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Зарплата на 10% вырастет для:
- педагогических работников, деятельность которых напрямую связана с образовательным процессом, в учреждениях специализированного образования;
- педагогических работников в гимназиях, лицеях, коллегиумах, гимназиях-интернатах, лицеях-интернатах, коллегиумах-интернатах;
- педагогических работников в высших профессионально-технических училищах;
- педагогических работников в учебных заведениях интернатного типа.
Для кого предусмотрены более высокие повышения
- На 20% повышаются оклады педагогическим работникам в учреждениях дошкольного образования компенсирующего типа.
- На 25% в особых заведениях общего среднего образования (особых школах, учебно-реабилитационных центрах).
- На 30% в специализированных домах ребенка, в детских домах.
Доплата за классное руководство
- Для учителей 1 – 4 и подготовительных классов в заведениях общего среднего образования на 20% от оклада,
- Учителям в 5 – 11 (12) классах в заведениях общего среднего образования – 25%,
- Преподавателям в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования – 20%.
- Также постановлением установлен размер доплаты за проверку учебных работ.
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