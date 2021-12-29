Зарплата для учителей вырастет с 1 января 2022 года: на сколько и для кого

С 1 января 2022 года зарплата учителей вырастет от 10% до 30%. Также определен размер доплат за отдельные виды педагогической деятельности.

Как вырастет зарплата для педагогов

Кабмин установил размер повышения должностных окладов работникам в государственных и коммунальных учреждениях и учреждениях образования с 1 января следующего года. Отметим, что в списке педагогов, которым повышается оклад, отсутствуют учителя заведений общего среднего образования. По этому для львиной доли учителей зарплата не изменится.

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Зарплата на 10% вырастет для:

педагогических работников, деятельность которых напрямую связана с образовательным процессом, в учреждениях специализированного образования;

педагогических работников в гимназиях, лицеях, коллегиумах, гимназиях-интернатах, лицеях-интернатах, коллегиумах-интернатах;

педагогических работников в высших профессионально-технических училищах;

педагогических работников в учебных заведениях интернатного типа. Для кого предусмотрены более высокие повышения На 20% повышаются оклады педагогическим работникам в учреждениях дошкольного образования компенсирующего типа.

повышаются оклады педагогическим работникам в учреждениях дошкольного образования компенсирующего типа. На 25% в особых заведениях общего среднего образования (особых школах, учебно-реабилитационных центрах).

в особых заведениях общего среднего образования (особых школах, учебно-реабилитационных центрах). На 30% в специализированных домах ребенка, в детских домах. Доплата за классное руководство Для учителей 1 – 4 и подготовительных классов в заведениях общего среднего образования на 20% от оклада,

в заведениях общего среднего образования на 20% от оклада, Учителям в 5 – 11 (12) классах в заведениях общего среднего образования – 25%,

в заведениях общего среднего образования – 25%, Преподавателям в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования – 20%.

(профессионально-технического) образования – 20%. Также постановлением установлен размер доплаты за проверку учебных работ. Важно! После вступления в силу с 1 января 2022 года постановление прекращает на год действие постановление правительства Гройсмана № 822, согласно которому минимальный уровень должностного оклада педагогов должен быть не менее 3,5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. После вступления в силу с 1 января 2022 года постановление прекращает на год действие постановление правительства Гройсмана № 822, согласно которому минимальный уровень должностного оклада педагогов должен быть не менее 3,5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

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