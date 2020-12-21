Болгария – одна из самых слабых стран ЕС в экономическом плане. Однако зарплаты и пенсии ее граждан существенно отличаются от украинских.

Болгария вот уже 13 лет является членом ЕС. Насколько членство помогло стране, которая тоже была частью СССР. В материале Экономики 24 мы сравнили зарплаты, пенсии и ВВП болгар и украинцев.

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Уровень жизни в Болгарии

Зарплаты

Минимальная зарплата в Болгарии – 610 болгарских левов, это примерно более 10 600 гривен. Но с 1 января 2021 года зарплату поднимут до 650 левов (11 350 гривен). В Украине минималка ощутимо ниже – сейчас это 5 тысяч, а с 1 января в бюджете-2021 предусмотрели минимальную зарплату на уровне 6 тысяч гривен. Но это все равно почти вдвое меньше.

Средняя зарплата в Болгарии в 2020 году была на уровне 1 317 левов, по данным Национального статистического института Болгарии. Это примерно 23 тысячи гривен. В Украине в октябре в среднем получали 12 174 гривны. Интересно, что украинская средняя зарплата больше похожа на "минималку" в Болгарии, чем на их средние выплаты.

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Пенсии

В последний месяц 2020 года болгары получают минимальную пенсию в размере 250 левов, но с 2021 года ее поднимут до 300 болгарских левов. Это почти 5 250 гривен. Украинские пенсионеры получают втрое меньше – 1 769 гривен, и следующее повышение произойдет только в июле. Средние пенсии в Украине тоже ниже минимальных в Болгарии.

Выход на пенсию

В Украине мужчины и женщины будут выходить на пенсию в 2021 году одинаково – в 60 лет. Сейчас мужчины выходят в 60, а женщины в 59 лет и 6 месяцев. В Болгарии есть разница: женщины выходят на пенсию в 61,5 год, а мужчины – в 64 года и 3 месяца. Ежегодно пенсионный возраст поднимают, пока в 2037 не достигнут 65 лет для мужчин и женщин.

Более поздний выход на пенсию в Болгарии частично обоснован продолжительностью жизни, так как ожидаемая продолжительность жизни там 75,5 лет, тогда как в Украине – 72,5 года. Об этом свидетельствуют данные worldometers.info.

ВВП на душу населения

ВВП на душу населения – один из показателей, который отражает уровень жизни. В Болгарии за 2019 год ВВП на душу населения составил 24 789 долларов, а в Украине – 3 660 долларов. Частично более высокий ВВП на душу населения в Болгарии связан с тем, что население там в 6 раз меньше.

Экономика Болгарии

ВВП

В 2019 номинальный ВВП Болгарии составил 68,56 миллиарда долларов, а Украины – 153,78 миллиарда долларов, что ставит ее на 56 позицию в мире, по данным Всемирного банка. Поэтому экономика Украины более чем вдвое мощнее экономики Болгарии.

Импорт/экспорт

Главным торговым партнером Болгарии является Германия, которая занимает первое место в экспорте и импорте. Болгария также активно торгует с Италией, Румынией, Турцией. Стоит отметить зависимость Болгарии от российского газа.

Болгария импортирует из Украины 1,44% товаров и услуг, а экспортирует – 0,69%. Поэтому Украина является торговым партнером Болгарии, но не входит в число главных.

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Почему экономика Болгарии слабая

Несмотря на то, что по уровню жизни в Болгарии показатели лучше, чем в Украине, это одна из самых слабых стран Европейского Союза.

За последние три десятилетия Болгария претерпела значительные изменения, говорится в обзоре Всемирного банка. Она превратилась из высокоцентрализованной плановой экономики в открытую рыночную экономику, страну со средним уровнем дохода и, в конечном итоге, стала страной-членом Европейского Союза.

Начало этого перехода было для Болгарии таким же тяжелым, как и для Украины: медленная экономическая перестройка, высокая задолженность и многочисленные реформы. С определенными проблемами, но Болгария развивалась, а вступление в ЕС в 2007 году обещало дать тот экономический толчок, которого стране не хватало.

Однако кризис 2008 года существенно отбросил экономику Болгарии назад во времени. После этого страна приходила в себя несколько лет, до второго удара – политическая нестабильность в 2013 – 2014 годах также ударила по экономике.

Пандемия коронавируса тоже затягивает экономику Болгарии в рецессию в 2020 году. Бедность, по прогнозам, увеличится, учитывая потерю рабочих мест и возможное негативное влияние роста заработной платы.

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Ожидается, что кризис увеличит разрыв между бедными и богатыми в Болгарии из-за того, что бедные более уязвимы как в финансовом плане, так и в доступе к медицинской системе.

В пояснительной записке к Индексу экономической свободы авторы отмечают: чтобы экономика Болгарии развивалась, необходимо активнее внедрять реформы, а также бороться с коррупцией и неэффективностью судебной ветви власти.

Таким образом Украина и Болгария имеют не только общее прошлое в виде советского наследия, но и похожие нынешние проблемы, которые сдерживают страны в развитии.