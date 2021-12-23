Запрет на ввоз российских товаров продлили еще на год

Запрет на ввоз в Украину ряда российских товаров продлили на 2022 год. Впервые эмбарго применили в конце 2015 года в ответ на схожие ограничительные меры со стороны России.

На заседании правительства 23 декабря поддержали соответствующее постановление.

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Ответ России

Торговые меры Украины являются ответом на российское эмбарго для украинских товаров, которое наложили в 2016 году.

Только в 2021 году Россия дважды расширяла перечень запрещенных к ввозу из Украины товаров.

Что такое эмбарго?

Термин означает определенные торгово-экономические ограничения. Например, это может быть запрет одного государства на ввоз из другого или других государств ряда товаров. Ограничения могут касаться импорта золота, иностранной или собственной валюты, оружия и тому подобное.

Какие российские товары запрещены

Украина ежегодно продлевает эмбарго и постепенно расширяет список российских товаров, которые нельзя ввозить. С июля 2019 года в перечень попал цемент, минеральные удобрения, корма для животных, спички, обои, продукция легкой промышленности,

Другие запрещенные товары:

мясо,

рыба,

шоколад,

кофе,

печенье,

конфеты,

лекарство,

одежда.

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