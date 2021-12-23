На заседании правительства 23 декабря поддержали соответствующее постановление.
К теме Российские санкционные товары хотели незаконно ввезти из Беларуси в Украину
Ответ России
Торговые меры Украины являются ответом на российское эмбарго для украинских товаров, которое наложили в 2016 году.
Только в 2021 году Россия дважды расширяла перечень запрещенных к ввозу из Украины товаров.
Что такое эмбарго?
Термин означает определенные торгово-экономические ограничения. Например, это может быть запрет одного государства на ввоз из другого или других государств ряда товаров. Ограничения могут касаться импорта золота, иностранной или собственной валюты, оружия и тому подобное.
Какие российские товары запрещены
Украина ежегодно продлевает эмбарго и постепенно расширяет список российских товаров, которые нельзя ввозить. С июля 2019 года в перечень попал цемент, минеральные удобрения, корма для животных, спички, обои, продукция легкой промышленности,
Другие запрещенные товары:
- мясо,
- рыба,
- шоколад,
- кофе,
- печенье,
- конфеты,
- лекарство,
- одежда.
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