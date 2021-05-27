Запрет импорта электроэнергии из России и Беларуси не повлияет на рынок, – Герус

Согласно решению НКРЭКУ, Украина не будет импортировать российскую и белорусскую электроэнергию до октября 2021 года. Однако это ограничение не окажет влияния на рынок, поскольку в Украине ожидается профицит электроэнергии до октября.

Такое мнение озвучил глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус.

​Важно НКРЭКУ запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси

Как пояснил Герус, в апреле импорт из Беларуси составлял 8,1 миллиона киловатт в час, а из России – 0,37 миллиона киловатт в час. Зато в апреле украинцы потребляли 10,2 миллиона киловатт в час.

Следовательно, доля импорта в потреблении составляла:

0,079% из Беларуси;

0,0036% из России.

Такое ограничение не будет иметь влияния на рынок, поскольку в Украине ожидается профицит электроэнергии до октября. Условием закрытия импорта является надлежащая подготовка тепловой генерацией к зиме, в частности накопление необходимых запасов угля,

– подчеркнул Герус.

Отметим, что 12 мая президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий регулятору ограничение импорта электричества из России и Беларуси. Он предоставил НКРЭКУ полномочия ограничивать импорт в части межгосударственных сечений между Украиной и теми государствами, которые не являются сторонами Энергетического сообщества.

Когда 15 мая закон вступил в силу, глава Минэнерго Герман Галущенко обратился к НКРЭКУ с соответствующим призывом. Мол, такой импорт представляет угрозу энергобезопасности.