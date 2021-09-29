Запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси продлили

Национальная комиссия продлила запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и России. Ограничения будут действовать до 1 ноября 2021 года.

Соответствующее решение во время заседания 29 сентября приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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Украина продлила запрет на электроэнергию из России и Беларуси

Доступную пропускную способность, которая распределяется на суточных и месячных аукционах на 2021 год, в части межгосударственных перетоков между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества, уменьшили до 0 мегаватт.

Фактически это означает, что Украина запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России. Ограничения будут действовать до 1 ноября.

Напомним, в мае комиссия запретила импортировать ресурс из указанных стран до 1 октября.

Энергетическое сообщество: что о нем известно