Соответствующее решение во время заседания 29 сентября приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
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Украина продлила запрет на электроэнергию из России и Беларуси
Доступную пропускную способность, которая распределяется на суточных и месячных аукционах на 2021 год, в части межгосударственных перетоков между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества, уменьшили до 0 мегаватт.
Фактически это означает, что Украина запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России. Ограничения будут действовать до 1 ноября.
Напомним, в мае комиссия запретила импортировать ресурс из указанных стран до 1 октября.
Энергетическое сообщество: что о нем известно
- Это международная организация, созданная для расширения энергетического рынка ЕС на страны Юго-Восточной Европы.
- Кроме Евросоюза, ее сторонами являются Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Македония, Молдова, Украина, Черногория, Сербия и Грузия.
- В то же время любая страна ЕС имеет право на получение статуса наблюдателя.