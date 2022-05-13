В список вошли высокотехнологичное оборудование, 3D-принтеры и оборудование для осуществления квантовых вычислений. Об этом сообщили в японском министерстве экономики.
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Ограничения также применяются к оборудованию для производства:
- органических светодиодов,
- микроэлектромеханических систем,
- водородного топлива,
- вакуумных помп,
- охлаждающего оборудования и его компонентов, полимеров.
Кроме этого, в списке – катализаторы для нефтепереработки, устройства программного управления для станков.
Запрет уже одобрен правительством страны и вступит в силу 20 мая,
– указали в Минэкономики Японии.
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Другие санкции Японии против России
- Япония уже ввела ряд санкций против России. Недавно под ограничения попал 141 человек – приближенные к Путину олигархи и пророссийские боевики.
- Японское правительство также заморозило активы президента страны-агрессора.
- Государство также согласилось на нефтяное эмбарго. Изначально власти утверждали, что не могут это сделать так быстро, как планирует Европейский Союз, но после встречи "Большой семерки" Япония все-таки решила пойти на встречу.
- Кроме этого, ввела санкции в отношении российского "Сбербанка" и крупнейшего частного – "Альфа-банка".
- В то же время японским частным лицам и компаниям запретили инвестировать в Россию, если это даст им долю в 10% и более процентов.
- Под запрет попали и займы со сроком погашения более 1 года.
На Россию нужно давить дальше
Андрей Ермак заявил, что нужно сделать так, чтобы финансовая система России не справилась с бременем санкций, чтобы российская промышленность не имела технических возможностей, технологий и материалов для производства орудий войны. Поэтому ограничительные меры должны быть долгосрочными.
Глава ОП вспомнил о Плане действий по ужесточению санкций против России, которые разработала группа Ермака – Макфола. Там говорится о:
- полном эмбарго на российские энергоносители, ведь это основной источник финансирования военной машины Москвы;
- расширении транспортных и страховых санкций;
- отключении всех российских финансовых учреждений от мировой системы.
Очень важным является признание России государством-спонсором терроризма и исключение ее из FATF, расширение персональных санкций против подавляющего большинства российских чиновников, олигархов и пропагандистов. Нужны и дальнейшие санкции против государственных предприятий России,
– добавил чиновник.
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