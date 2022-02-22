Запасы угля на ТЭС за неделю снизились на 5,3%

Запасы угля на складах тепловых электростанций генкомпаний (ГК ТЭС) Украины в период с 14 по 21 февраля 2022 года уменьшились на 5,3%. Однако они в 2,3 раза больше, чем годом ранее.

Запасы угля на ТЭС

С 14 по 21 февраля этого года запасы угля на ТЭС снизились на 39,2 тысячи тонн, или на 5,3%. Согласно данным Министерства энергетики, они составляют 697,4 тысячи тонн.

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С начала 2022 года запасы выросли в 1,6 раза.

За год запасы угля выросли в 2,3 раза, по состоянию на 22 февраля 2021 года объем составлял лишь 301,1 тысячи тонн против 697,4 тысячи тонн.

Снабжение угля на склады ГК ТЭС

Поставки угля на склады ГК ТЭС Украины в январе 2022 года увеличились на 8% или на 148,2 тысячи тонн. Если сравнивать с декабрем 2021 года – до 1,99 тысячи тонн.

Поставки импортного угля составили 643,4 тысячи тонн (+1,6 раза), угля украинской добычи – 1,35 тысячи тонн (-6,5%).

Почему Украине нужен уголь Люди больше потребляют электроэнергии утром, когда собираются на работу, и вечером, когда из нее возвращаются. Обеспечивать такие пиковые скачки в потреблении могут только ТЭС и ТЭЦ, ведь они могут быстро увеличивать и уменьшать генерацию электроэнергии в отличие от АЭС. А для работы ТЭС и ТЭЦ нужен уголь.

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