Запасы угля на ТЭС выросли почти на 4% за неделю

Запасы угля на складах тепловых электростанций генкомпаний (ГК ТЭС) Украины в период с 20 по 28 декабря увеличились на 3,6%. В настоящее время они превышают 480 тысяч тонн.

Запасы угля на ТЭС в декабре

Запасы угля на ТЭС в 1,7 раза меньше, чем годом ранее. В прошлом году они составляли 832,2 тысячи тонн (за период с 28 декабря 2020 против 28 декабря 2021 года).

С 20 по 28 декабря они увеличились на 16,6 тысячи тонн (на 3,6%) – до 482,2 тысячи тонн, согласно данным Минэнергетики.

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Запасы угля в Украине: основные новости

Зачем Украине уголь Украинцы потребляют больше электроэнергии утром, когда собираются на работу, и вечером, когда из нее возвращаются. Обеспечивать такие пиковые скачки в потреблении могут только ТЭС и ТЭЦ, ведь они могут быстро увеличивать и уменьшать генерацию электроэнергии в отличие от АЭС. Для работы ТЭС и ТЭЦ нужен уголь.

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