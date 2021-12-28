Запасы угля на ТЭС выросли почти на 4% за неделю
28 декабря 2021 , 11:38Читати новину українською
Источник:Интерфакс–Украина
Запасы угля на складах тепловых электростанций генкомпаний (ГК ТЭС) Украины в период с 20 по 28 декабря увеличились на 3,6%. В настоящее время они превышают 480 тысяч тонн.
Запасы угля на ТЭС в декабре
- Запасы угля на ТЭС в 1,7 раза меньше, чем годом ранее. В прошлом году они составляли 832,2 тысячи тонн (за период с 28 декабря 2020 против 28 декабря 2021 года).
- С 20 по 28 декабря они увеличились на 16,6 тысячи тонн (на 3,6%) – до 482,2 тысячи тонн, согласно данным Минэнергетики.
Интересно После предупреждения СБУ: Шмыгаль рассказал, хватит ли Украине угляОбратите внимание! В целом с начала декабря запасы на складах увеличились на 24,2% или на 93,9 тысячи тонн.
Запасы угля в Украине: основные новости
- По информации Минэнерго, перед началом сезона запасов угля было в 4 раза меньше нормы.
- Эксперты прогнозировали веерные отключения света в связи с такой ситуацией.
- Служба безопасности Украины предупредила правительство о критической ситуации с углем.
- Денис Шмигаль заявил, что угля Украине хватит, чтобы пройти отопительный сезон.