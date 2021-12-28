Запасы угля на ТЭС в декабре

Запасы угля на ТЭС в 1,7 раза меньше, чем годом ранее. В прошлом году они составляли 832,2 тысячи тонн (за период с 28 декабря 2020 против 28 декабря 2021 года).

С 20 по 28 декабря они увеличились на 16,6 тысячи тонн (на 3,6%) – до 482,2 тысячи тонн, согласно данным Минэнергетики.

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Обратите внимание! В целом с начала декабря запасы на складах увеличились на 24,2% или на 93,9 тысячи тонн.

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Напомним! 17 декабря еще два судна с углем прибыли в Украину из США и Колумбии. Эта партия весит примерно 131 тысяч тонн в целом.

Зачем Украине уголь Украинцы потребляют больше электроэнергии утром, когда собираются на работу, и вечером, когда из нее возвращаются. Обеспечивать такие пиковые скачки в потреблении могут только ТЭС и ТЭЦ, ведь они могут быстро увеличивать и уменьшать генерацию электроэнергии в отличие от АЭС. Для работы ТЭС и ТЭЦ нужен уголь.