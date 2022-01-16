Соответствующую информацию обнародовал глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус. Такие данные по состоянию на 14 января 2021 года.

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Запасы угля превысили показатели 2020 года

По состоянию на 14 января 2022 года на складах находилось 734,1 тысячи тонн (речь идет об угле – 24 канала). Год назад запасы составляли 711,1 тысячи тонн,

– написал Герус.

Чиновник пояснил, что с начала зимы 2021 – 2022 года запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ увеличились на 51% – то есть на 248 тысяч тонн. Андрей Герус рассказал, что одними из главных факторов динамики стал импорт угля, в частности морским направлением:

14 января компания ДТЭК приняла 7 судов;

компания "Центрэнерго" – 4 судна с энергетическим углем.

А также этому способствовал импорт электроэнергии и более высокий уровень генерации "Энергоатомом". Это позволяло экономить уголь.

Андрей Герус заверил, что по состоянию на 14 января работали 14 из 15 блоков атомных электростанций, что несли нагрузку 12 045 мегаватт. Он также отметил, что в 2020 году в работе были 9 из 15 блоков АЭС, которые несли нагрузку 9 650 мегаватт.

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В СМИ распространялась информация о нехватке угля для осенне-зимнего периода 2021 – 2022 годов.

В декабре 2021 года Служба безопасности Украины предупредила правительство о критической ситуации с углем. Соответствующие документы опубликовало "Зеркало недели". В них говорилось, что Украина в шаге от остановки теплогенерирующих предприятий, которые обеспечивают отоплением целые регионы из-за критически низких запасов угля.

Впоследствии премьер Денис Шмыгаль заявил, что угля Украине хватит, чтобы пройти отопительный сезон.

Первая партия угля прибыла в ноябре 2021 года, еще две – 17 декабря. Всего Владимир Зеленский в ноябре говорил, что прибудет 7 судов с углем.

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Полный текст публикации Андрея Геруса

В пятницу 14 января запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ впервые в этом ОЗУ превысили запасы угля на такую же дату прошлого года. По состоянию на 14 января 2022 года на складах находилось 734,1 тысячи тонн. Год назад запасы составляли 711,1 тысячи тонн.

С начала этой зимы запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ увеличились на 51% или на 248 тысяч тонн. Одними из главных факторов такой динамики стал импорт угля, в частности морским направлением: по состоянию на 14 января компания ДТЭК приняла 7 судов, а компания Центрэнерго 4 судна с энергетическим углем. А также импорт электроэнергии и более высокий уровень генерации Энергоатомом, что позволяло экономить уголь.

По состоянию на 14 января в работе находилось 14 из 15 блоков АЭС, которые несли нагрузку 12 045 мегаватт. Год назад в работе были 9 из 15 блоков АЭС, которые несли нагрузку 9 650 мегаватт.