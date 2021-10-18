Так, как свидетельствуют данные Минэнерго, запасов на 5,9% меньше, чем по состоянию на 11 октября.
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По плану запасов должно быть больше
Согласно утвержденному министерством плану, 18 октября на складах должно было бы быть 2,896 миллиона тонн угля.
Поэтому сейчас фактические запасы меньше плановых в 3,8 раза.
Запасы угля / Фото Минэнерго
О проблеме говорили еще раньше
В Укрэнерго уже заявляли об ухудшении ситуации с накоплением угля. В начале октября теплоэлектростанции имели в 3,6 раза меньше угля, чем предусмотрено в графике.
Среднесуточные расходы угля превышали поставки. В течение 10 дней сжигание в среднем за день составляло 61,8 тысячи тонн, а поставки – 49,7 тысячи тонн.
Правда, акцентировали также на росте производства "зеленой" (+69,1%) и атомной (+0,7%) электроэнергии.