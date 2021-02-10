Проблема с нехваткой угля на складах украинских ТЭС остается актуальной, запасы топлива продолжают падать. Соответствующие показатели уже на 43% меньше, чем минимальная норма.

В целом с ноября 2020 года запасы угля на складах тепловых электростанций Украины уменьшились аж в 6,5 раза.

Обратите внимание Уже 10 энергоблоков на украинских ТЭС – в аварийном состоянии

По состоянию на 8 февраля, на складах ТЭС хранят 384,4 тысячи тонн угля всех марок. Заметим, что еще 31 января эти запасы достигали 436,8 тысячи тонн.

Обратите внимание! Почти 50% запасов топлива, а именно 188 тысяч тонн, сосредоточено лишь на двух теплоэлектростанциях – Луганской и Славянской.

В начале февраля в НКРЭКУ сообщили о критической ситуации из-за нехватки угля. Там предупредили, что из-за этого стабильная работа энергоблоков ТЭС – под угрозой.

Как будут действовать в "Укрэнерго"

Там заявили, что всеми возможными методами будут обеспечивать балансировку энергосистемы и заботиться о безопасности. Особенно на фоне похолодания с 8 по 20 февраля. К примеру:

энергоблоки ТЭС "Центрэнерго" перевели на использование резервного топлива – газа;

на Запорожской ТЭС, на которой 3 февраля была авария, к 8 февраля удалось восстановить работу энергоблоков №1, №2, №3 и №4;

эксплуатацию ГЭС Днепровского каскада проводят с максимальной экономией гидроресурсов.

Еще один шаг, который позволяет частично компенсировать дефицит мощностей на ТЭС и АЭС в Украине, это импорт электроэнергии в период пиковой нагрузки.

Аварийных или так называемых веерных отключений в "Укрэнерго" не прогнозируют. Так называют временные отключения электроснабжения потребителей.