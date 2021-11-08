Запасы угля на складах ТЭС упали ниже 500 тысяч тонн: данные Минэнерго
Источник:"Интерфакс–Украина"
Запасы угля на складах ТЭС генерирующих компаний опустились ниже 0,5 миллиона тонн, согласно данным Министерства энергетики. Только за последнюю неделю они снизились почти на 12%.
Объем запасов угля ТЭС
Как уменьшились объемы угля на ТЭС в месячном эквиваленте
- За последнюю неделю запасы снизились на 63,5 тысячи тонн, или на 11,7%.
- По состоянию на утро 1 ноября запасы угля на складах ТЭС составили 542,8 тысячи тонн, а к 8 ноября они снизились до 479,3 тысячи тонн.
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Как снизились объемы запаса угля за месяц
За период с 8 октября по 8 ноября запасы на складах ТЭС сократились на 236,7 тысячи тонн, или на 33,1%.
ТЭС, где наименьший объем угля по состоянию на 8 ноября
- Приднепровская ТЭС "ДТЭК Днепроэнерго" – 8,4 тысячи тонн,
- Ладыжинская ТЭС "ДТЭК Западэнерго" – 11,6 тысячи тонн,
- Углегорской ТЭС "Центрэнерго" – 18,3 тысячи тонн.
Почему Украине нужен уголь
К зиме Украина должна была подготовить 3 миллиона тонн угля до начала отопительного сезона. Однако как видим сейчас объемы на ТЭС снизились до менее 500 тысяч тонн. Украине нужны достаточные объемы угля, чтобы обеспечить население электроэнергией и избежать веерных отключений.
Дело в том, что Украинцы потребляют больше электроэнергии утром, когда собираются на работу, и вечером, когда из нее возвращаются. Обеспечивать такие пиковые скачки в потреблении может только ТЭС и ТЭЦ, ведь они могут быстро увеличивать и уменьшать генерацию электроэнергии в отличие от АЭС. А для работы ТЭС и ТЭЦ нужен уголь, который сейчас в недостаточном объеме.
Стоит прочитать Россия не пропускает уголь из Казахстана в Украину: чем это грозитПоэтому если Украина не решит проблему с дефицитом угля, то поочередные отсоединения от электросети (веерные отключения) могут стать для украинцев реальностью. Поскольку их цель – ограничение нагрузки на энергосистему.