Объем запасов угля ТЭС

Как уменьшились объемы угля на ТЭС в месячном эквиваленте

За последнюю неделю запасы снизились на 63,5 тысячи тонн, или на 11,7%.

По состоянию на утро 1 ноября запасы угля на складах ТЭС составили 542,8 тысячи тонн, а к 8 ноября они снизились до 479,3 тысячи тонн.

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Как снизились объемы запаса угля за месяц

За период с 8 октября по 8 ноября запасы на складах ТЭС сократились на 236,7 тысячи тонн, или на 33,1%.

ТЭС, где наименьший объем угля по состоянию на 8 ноября

Приднепровская ТЭС "ДТЭК Днепроэнерго" – 8,4 тысячи тонн,

Ладыжинская ТЭС "ДТЭК Западэнерго" – 11,6 тысячи тонн,

Углегорской ТЭС "Центрэнерго" – 18,3 тысячи тонн.

Важно! Россия с 1 ноября и сама прекратила экспортировать энергетический уголь в Украину.

Почему Украине нужен уголь

К зиме Украина должна была подготовить 3 миллиона тонн угля до начала отопительного сезона. Однако как видим сейчас объемы на ТЭС снизились до менее 500 тысяч тонн. Украине нужны достаточные объемы угля, чтобы обеспечить население электроэнергией и избежать веерных отключений.

Дело в том, что Украинцы потребляют больше электроэнергии утром, когда собираются на работу, и вечером, когда из нее возвращаются. Обеспечивать такие пиковые скачки в потреблении может только ТЭС и ТЭЦ, ведь они могут быстро увеличивать и уменьшать генерацию электроэнергии в отличие от АЭС. А для работы ТЭС и ТЭЦ нужен уголь, который сейчас в недостаточном объеме.

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