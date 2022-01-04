Запасы газа в подземных хранилищах сократились почти на 2,5 миллиарда кубометров за месяц

Запасы природного газа в подземных хранилищах сократились на 23,5 миллиарда кубометров по состоянию на 1 января 2022 года против декабря прошлого года. Сколько осталось на начало года, читайте дальше.

Запасы газа на начало 2022 года

По состоянию на 1 января 2022 года запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины составляли 13,5 миллиарда кубометров газа. Пресс-служба "Укртрансгаза" подчеркнула, что таких объемов достаточно для прохождения отопительного сезона.

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Отбор газа из хранилищ

, что в прошлом сезоне отбора 2020 года – 2021 года созданные запасы газа в украинских ПХГ были нетипично высокими, по сравнению с показателями последнего десятилетия.

В течение декабря текущего года из украинских ПХГ было отобрано 2,5 миллиарда кубометров природного газа. Этот показатель на 10,7% ниже, чем в декабре прошлого года. Всего с начала сезона отбора 2021 года – 2022 года из украинских ПХГ отобрано 5,2 миллиарда кубометров газа.

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Хранение природного газа в Украине по состоянию на 1 января 2022 года / Инфографика "Укртрансгаз"

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