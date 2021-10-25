Запасов угля на складах ТЭС и ТЭЦ вчетверо меньше, чем по графику

На складах ТЭС и ТЭЦ по состоянию на утро 25 октября запасы угля составляют 701,3 тысячи тонны. Это почти на 7% меньше по сравнению с запасами 18 октября.

Количество запасов и далее уменьшается

25 октября на складах должно было бы быть более 2,9 миллиона тонн угля. Это утверждено в графике Министерства энергетики.

Важно Есть проблемы, – Герус о запасах угля в Украине

Так, фактические запасы угля меньше плановых в 4,2 раза.

Заметим, 18 октября запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ составляли 752,9 тысячи тонн. Это было на 5,9% меньше, чем по состоянию на 11 октября.



Запасы угля в Украине / Скриншот

Что известно о проблеме в угольной промышленности

По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, ситуация с запасом угля в Украине еще сложнее, чем с газом. Он пояснил, что в первую очередь уголь в Украине поставляется из внутренних источников – государственных и частных шахт. Кроме того, его получают с импортного направления по морю и железной дороге.

Об ухудшении ситуации говорили и в Укрэнерго. Так, в начале октября теплоэлектростанции имели в 3,6 раза меньше угля, чем предусмотрено в графике.