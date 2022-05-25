Об этом рассказала гендиректор сельскохозяйственной аналитической компании Gro Intelligence Сара Менкер. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на ее выступление на заседании Совета Безопасности ООН.

Важно Если Россия не разблокирует порты Украины, миру угрожают голод и массовая миграция, – ООН

Сколько человек может остаться без еды

По словам эксперта, война в Украине действительно только одна из причин. В частности, одной из причин оборвания цепочек снабжения является запрет экспорта пшеницы, о котором недавно объявила Индия.

Менкер подчеркнула, что даже при окончании войны России против Украины проблема никуда не исчезнет. Поэтому назрела потребность взвешенных и решительных действий всего мирового сообщества.

Прямо скажу, что российско-украинская война не стала причиной кризиса продовольственной безопасности. Это просто подбросило хворост в огонь, который давно тлел. Кризис, который мы обнаружили задолго до пандемии COVID-19, показал хрупкость наших цепочек снабжения,

– подчеркнула глава Gro Intelligence.

В зоне продовольственных рисков оказались более 400 миллионов человек. То есть могут вскоре оказаться без еды около полумиллиарда жителей планеты.

Текущие изменения цен на сельскохозяйственную продукцию уже сильно повлияли на некоторые страны – уничтожение ВВП от 3 до 5%. Наиболее пострадавшие страны в таких регионах:

Северная Африка;

Ближний Восток;

Африканский угол;

Западная и Центральная Азия.

Такой критически ситуации в мире еще не было

Сара Менкер во время выступления отметила, что сейчас положение гораздо труднее, чем было даже во время кризиса 2007 и 2008 годов. На это повлияла также засуха во многих регионах.

В настоящее время наблюдается самый низкий уровень запасов зерна, который когда-либо видел мир, в то время как доступ к удобрениям сильно ограничен, а засуха в регионах, где выращивают пшеницу, является наиболее экстремальной за последние 20 лет.

– отметила экспертка.

Также Мэнкер добавила, что это касается не только пшеницы. Аналогичные проблемы возникают с запасами кукурузы и других зерновых.

Мнение эксперта – как война влияет на причины голода в мире: смотрите видео