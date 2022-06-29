Речь идет о сотнях миллиардов: Украина будет настаивать на конфискации замороженных российских активов

Российские оккупанты нанесли Украине колоссальный ущерб. Правительство нашего государства потребует конфискации всех замороженных активов страны-террористки, которые после победы направят на восстановление и выплату компенсаций пострадавшим.

Об этом во время заседания Кабмина 28 июня заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает 24 канал. Оно прошло в День Конституции Украины.

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Украина не остановится, пока не победит

Шмыгаль отметил, что каждый государственный символ Украины теперь наполнен новыми смыслами и переживаниями – и гимн, и флаг, и Конституция и независимость.

"Мы боремся за наше прошлое и наше будущее. Как и написано в нашей Конституции, Украина является и будет независимым, суверенным, демократическим и правовым государством. Как и написано в нашей Конституции, мы будем двигаться на Запад к полноправному членству в Европейском Союзе", – добавил премьер.

Он подчеркнул, что жизнь украинцев будет оставаться самой высокой ценностью, а защита нашего государства, его суверенитета и территориальной целостности – важнейшей задачей для всего народа.

И мы не остановимся, пока не победим. Мы отстроим нашу страну и сделаем ее действительно великой, но шрамы от этой войны останутся навсегда, как напоминание о высокой цене, которую мы платим за нашу независимость, за наши права и за нашу Конституцию,

– заметил Шмыгаль.

Он добавил, что Россия и ее террористические войска 27 июня в очередной раз нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Кременчуге, Харькове, Лисичанске, Николаеве и Очакове. В результате вражеских атак десятки мирных жителей погибли или получили ранения.

"Россия показала, что она – страна-нравственный банкрот. И если ее окончательный моральный дефолт произошел 24 февраля, то вчера произошел дефолт и финансовый. Впервые за последние 100 лет, кстати. Дефолт России – это лишь один из элементов экономической и финансовой катастрофы", которая ожидает государство-террористку", – подчеркнул премьер.

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Украина будет настаивать на конфискации всех замороженных российских активов

Шмыгаль напомнил заявление президента Владимира Зеленского о том, что Украина будет продолжать убеждать партнеров, чтобы они признали Россию государством-спонсором терроризма. Также идет работа, чтобы ее окончательно исключили из международной группы по противодействию отмыванию грязных денег и финансированию терроризма.

"FATF должен внести Россию в "черный список" организаций, что не позволит России избегать санкций и продолжать вести нормальные деловые отношения с кем-либо в мире. Еще один шаг в направлении наказания агрессора – это конфискация всех без исключения российских активов за рубежом, которые были заморожены после 24 февраля. Речь идет о сотнях миллиардов долларов", – отметил премьер.

По его словам, украинское правительство сделает все, чтобы эти замороженные деньги как можно быстрее направить на помощь украинцам и восстановление государства после войны. В частности, в Канаде уже вступили в силу поправки к специализированному закону, предусматривающие возможность конфискации российских активов и использование их для поддержки Украины.

"Два месяца назад мы об этом говорили в Вашингтоне с вице-премьер-министром Христей Фриланд, и сейчас мы благодарны канадскому правительству за этот важный жест помощи Украине. Правительство привлекает к этой сверхважной работе лучших украинских и мировых юристов", – подчеркнул Шмыгаль.

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Российские активы пойдут в Фонд восстановления Украины

Премьер добавил, что 28 июня внесут изменения в документ, определяющий порядок защиты интересов Украины в международных судах, а также определят полномочия Минюста и Министерства иностранных дел.

Украина предлагает заключить международный договор, позволяющий использовать золото-валютные резервы России для выплаты компенсаций пострадавшим от ее вторжения. Наши страны-партнеры смогут его подписать и запустить процедуру конфискации российских активов,

– отметил Шмыгаль.

Также правительство Украины предлагает создать Фонд, куда пойдут ориентировочно 300 миллиардов долларов российских активов. Благодаря ему будут выплачивать компенсации и восстанавливать Украину после победы.

"Мы оставим России возможность самой оплатить репарации в пользу Украины, но это вряд ли возможно. Поэтому мы пойдем по пути конфискации их активов и имущества. То же касается и конфискации всех российских активов в Украине", – подчеркнул премьер.

Шмыгаль подытожил, что все сделают по процедуре, чтобы потом не возникло никаких вопросов ни в одном международном арбитраже. Ведь за Украиной – правда, и наш народ понимает, за что воюет.

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