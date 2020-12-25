Первая заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова и заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб оспаривают вынесенные им советом регулятора выговоры. Их Рожкова и Сологуб получили за нарушение трудовой дисциплины.

Истцы просят признать противоправными и отменить решение Совета Национального банка Украины. Об этом сообщила пресс-служба Окружного админсуда Киева.

К теме Первому заместителю главы НБУ Рожковой и заместителю Сологубу сообщили о недоверии

Сейчас в суде решают, достаточно ли правовых оснований, чтобы начать производство по искам Рожковой и Сологуба.

Что известно о вынесении выговоров и выражении недоверия Рожковой и Сологубу

Совет НБУ принял это решение еще 5 октября.

Причиной стали публичные выступления Рожковой и Сологуба, которые якобы могли навредить аторитету регулятора.

Обеспокоенность относительно решения Совета НБУ выразили в представительстве США и международном валютном фонде.

Рожкову лишили части полномочий

Отметим, что в начале декабря правление Нацбанка изменило структуру. В результате Рожкову лишили полномочий в сфере регулирования небанковских финучреждений. В регуляторе заверили, что эти изменения не имеют никакого политического подтекста.