Заместители главы НБУ Рожкова и Сологуб оспаривают в суде собственные выговоры: детали
Первая заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова и заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб оспаривают вынесенные им советом регулятора выговоры. Их Рожкова и Сологуб получили за нарушение трудовой дисциплины.
Истцы просят признать противоправными и отменить решение Совета Национального банка Украины. Об этом сообщила пресс-служба Окружного админсуда Киева.
К теме Первому заместителю главы НБУ Рожковой и заместителю Сологубу сообщили о недоверии
Сейчас в суде решают, достаточно ли правовых оснований, чтобы начать производство по искам Рожковой и Сологуба.
Что известно о вынесении выговоров и выражении недоверия Рожковой и Сологубу
- Совет НБУ принял это решение еще 5 октября.
- Причиной стали публичные выступления Рожковой и Сологуба, которые якобы могли навредить аторитету регулятора.
- Обеспокоенность относительно решения Совета НБУ выразили в представительстве США и международном валютном фонде.
Рожкову лишили части полномочий
Отметим, что в начале декабря правление Нацбанка изменило структуру. В результате Рожкову лишили полномочий в сфере регулирования небанковских финучреждений. В регуляторе заверили, что эти изменения не имеют никакого политического подтекста.
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