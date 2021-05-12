Сокращение инфляции в апреле 2021 года

В марте текущего года уровень инфляции составил 8,5%. В НБУ рассказали, что в месячном измерении цены выросли на 0,7%, согласно с данным Госкомстата.

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Потребительская инфляция оказалась ниже от траектории прогноза, опубликованного в инфляционном отчете за апрель 2021 года. Это прежде всего связано с замедлением роста цен на сырые продукты питания,

– объясняют в НБУ.

Регулятор отметил, что вместе с тем, фундаментальное инфляционное давление, измеряемое показателем базовой инфляции, усиливался под влиянием устойчивого спроса и от роста производственных расходов.

Что такое инфляция Инфляция – это рост общего уровня цен, которій отражает снижение покупательной способности денежной единицы, объясняют в НБУ . Стоит отметить, что чем выше уровень инфляции в стране, тем большую угрозу он несет для экономики.

Напомним, что НБУ 15 апреля 2021 года повысил учетную ставку с 6,5% до 7,5%, чтобы замедлить уровень инфляции и вернуть ее к целевому диапазону.

Ускорение базовых показателей инфляции

Апрельский показатель базовой инфляции ускорился до 6,3% год к году по сравнению с мартовским показателем в 5,9% год к году.

Подорожание обработанных продовольственных товаров ускорилось до 10,0% в годовом измерении в результате дальнейшего повышения мировых цен на продовольствие. Рост цен на сырье (мука, ​​масло и сахар) вместе с ростом затрат на энергию способствовали повышению цен на майонез, маргарин, спред, хлеб и мучные изделия.

Подорожание услуг – на 7,8%. Услуги общественного питания, салонов красоты, ремонта, аренды жилья и медицинские услуги дорожали из-за устойчивого спроса и повышения производственных расходов.

– В НБУ отметили и то, что темпы роста цен на непродовольственные товары уменьшились наоборот до 1% год к году из-за усиления карантина и исчерпания эффектов прошлогоднего ослабления.

Замедление роста цен на сырые продукты

Рост цен на сырые продукты питания замедлился до 7,6%, однако не на все категории.

Падение цены произошло на овощи борщового набора и углубилось из-за сохранения значительных прошлогодних запасов.

Цены выросли на курятину из-за увеличения расходов и сокращение производства. Также дорожал сахар и мука из-за высоких мировых цен и снижение урожаев.

Стоимость топлива и административно регулируемые цены

Темпы роста административно регулируемых цен увеличились до 14,4% год к году.

Рост стоимости топлива ускорился до 24,3% год к году и поддерживал повышение мировых цен на нефть, а также сохранение высокого спроса со стороны населения. Регулятор отметил, что вместе с тем высокий спрос со стороны населения привел к росту цен на такси.

Ожидания НБУ

Регулятор ожидает сохранение значительного инфляционного давления в течение следующих месяцев учитывая устойчивый потребительский спрос, а также высокие мировые цены, в частности на энергоносители и продовольствие.