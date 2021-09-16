Залезли в долги: Укрзализныця может выпустить дополнительные евробонды на 200 миллионов долларов

Укрзализныця может выпустить облигации на сумму около 200 миллионов долларов для финансирования капитальных затрат. Для этого привлекут внешний заем.

По данным СМИ, для сопровождения выпуска еврооблигаций закупят аудиторские услуги компании Ernst & Young. Они будут стоить более 3 миллионов гривен.

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Компания Ernst & Young сопровождала предварительное размещение евробондов УЗ. Выпуск планируют осуществить по параметрам основного выпуска летом 2021 года.

Заявление УЗ

Пресс-служба УЗ рассказала, что сейчас вопрос находится на согласовании. Финальное решение примет наблюдательный совет.

В то же время сначала она должна изучить все возможные и выгодные для компании варианты привлечения денег.

Указанные услуги будут предоставляться и будут оплачены Укрзализныцей только в случае принятия окончательного решения по выпуску еврооблигаций,

– говорится в сообщении.

Масштабные убытки УЗ