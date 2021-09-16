По данным СМИ, для сопровождения выпуска еврооблигаций закупят аудиторские услуги компании Ernst & Young. Они будут стоить более 3 миллионов гривен.

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Компания Ernst & Young сопровождала предварительное размещение евробондов УЗ. Выпуск планируют осуществить по параметрам основного выпуска летом 2021 года.

Заявление УЗ

Пресс-служба УЗ рассказала, что сейчас вопрос находится на согласовании. Финальное решение примет наблюдательный совет.

В то же время сначала она должна изучить все возможные и выгодные для компании варианты привлечения денег.

Указанные услуги будут предоставляться и будут оплачены Укрзализныцей только в случае принятия окончательного решения по выпуску еврооблигаций,

– говорится в сообщении.

Масштабные убытки УЗ