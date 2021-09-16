По данным СМИ, для сопровождения выпуска еврооблигаций закупят аудиторские услуги компании Ernst & Young. Они будут стоить более 3 миллионов гривен.
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Компания Ernst & Young сопровождала предварительное размещение евробондов УЗ. Выпуск планируют осуществить по параметрам основного выпуска летом 2021 года.
Заявление УЗ
Пресс-служба УЗ рассказала, что сейчас вопрос находится на согласовании. Финальное решение примет наблюдательный совет.
В то же время сначала она должна изучить все возможные и выгодные для компании варианты привлечения денег.
Указанные услуги будут предоставляться и будут оплачены Укрзализныцей только в случае принятия окончательного решения по выпуску еврооблигаций,
– говорится в сообщении.
Масштабные убытки УЗ
- За первое полугодие 2021 года УЗ сообщила об 1,4 миллиарда гривен совокупных чистых убытков. Это произошло из-за существенного уменьшения объемов перевозок.
- Также по состоянию на лето этого года предприятие имеет 39,1 миллиарда гривен кредитов перед банками.
- В течение 2020 года УЗ зафиксировала убытки в размере 11,4 миллиарда гривен.