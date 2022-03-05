Свою благодарность выразил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем англоязычном обращении. Но призвал увеличить давление на Россию и усилить украинскую защиту. Ведь война идет.

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Мы защищаем не только Украину, но и европейскую безопасность и мировой порядок, который мы знаем. Мы украинские дипломаты продолжаем работать над этим,

– заявил Кулеба.

Украина требует нового пакета санкций против России. Вчера, 4 марта, наш министр на заседании министров иностранных дел НАТО озвучил санкции, которые следует ввести против России:

отключение Сбербанка от системы SWIFT;

закрытие европейских портов для русских судов;

закрытие доступа России к криптовалюте;

прекращение покупки российской нефти;

Российская нефть сегодня пахнет украинской кровью. Покупая ее, вы финансируете российские военные преступления. Вы не можете купить немного нефти и быть немного уступчивыми к этим преступлениям,

– подчеркнул министр.

Кулеба также поблагодарил компании, которые перестали работать в России и России. Таковых уже 113 компаний. "Каждый доллар или евро, заработанный в России, пропитан кровью украинских мужчин, женщин и детей", – сказал Кулеба.

Кроме того, министр призвал НАТО закрыть небо над Украиной. Напомним, после вчерашнего заседания НАТО решило не помогать Украине ни в небе, ни на земле.