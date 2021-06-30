Новые налоги

Для юридических лиц

Сейчас НДС в размере 20% платит застройщик и этот налог включен в цену на первичном рынке. При последующих продажах, то есть на вторичном рынке, уплачивать НДС не нужно.

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Однако это могут изменить: юридическим лицам придется платить НДС при продаже недвижимости на вторичном рынке каждый раз, пока владельцем не станет физическое лицо.

Для физических лиц

Сейчас украинец, который владел квартирой по крайней мере 3 года, может продать ее, оплатив 2% от стоимости: 1% в Пенсионный фонд и еще 1% пошлины с покупателя и продавца. При продаже второй и последующих объектов недвижимости нужно дополнительно уплатить 5% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

Если законопроект примут, то с первой квартиры или дома и в дальнейшем будут платить 2%, со второй дополнительные 5% + 1,5%, а вот с третьей дополнительная ставка будет достигать 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

Что будет с ценами

Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины, в комментарии 24 каналу рассказал, что в случае принятия закона цены на недвижимость вырастут.

Если предположить, что предложенные изменения заработают, то велика вероятность, что к этому моменту застройщики будут вынуждены повысить цены на 20% + растущие затраты в себестоимости строительства,

– убежден эксперт.

Цены на жилье могут существенно подпрыгнуть / Фото Unsplash

Юрий Пита добавляет, что жилье на первичном рынке не станет более доступным, а наоборот вполне вероятно, что с новыми налогами стартовые цены увеличатся минимум на 3-5%.

При росте стоимости квартир на первичном рынке на 20%, стоимость объектов на вторичном рынке может увеличиться, в зависимости от самого объекта, как минимум, на 10-15%,

– прогнозирует Юрий Пита.

Почему повышают налоги

Равенство среди предпринимателей

"Антиахметовский" законопроект имеет целью закрыть пробелы в Налоговом кодексе, которые позволяли крупному бизнесу не платить налоги в Украине, пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Такие нововведения направлены на субъектов хозяйствования, у которых есть бизнес по перепродаже квартир на вторичном рынке и создают неконкурентные условия для застройщиков, поскольку не платят НДС,

– ответили ЭП в Минфине.

По мнению авторов законопроекта, он создаст равные условия для бизнеса на различных рынках, в том числе и на рынке недвижимости.

Наполнение бюджета

От введения изменений Министерство финансов рассчитывает дополнительно ежегодно получать около 3 миллиардов гривен:

2,3 миллиарда гривен от уплаты НДС юридическими лицами;

0,6 миллиарда гривен от уплаты НДФЛ.

Однако законодатели могут достичь совершенно другого результата. Экономисты и эксперты по недвижимости ожидают, что повышение налогов заставит некоторых инвесторов уйти с рынка или же за повышение налогов будут платить не предприниматели, а покупатели.

Почву для очередного закона

Эксперт Юрий Пита частично связывает появление таких налоговых изменений с тем, что на данный момент готовится почва для принятия другого и очень важного законопроекта № 5091 о защите прав инвесторов. Согласно этому документу, еще не готовое жилье становится объектом недвижимости, а инвесторы получают права собственности на "непостроенные квартиры".

Естественно на фоне равных прав разная налоговая нагрузка при приобретении уже готового и строящегося жилья на первичном рынке была бы коллизией. Поэтому мотив налоговых изменений соответствует целям и задачам законопроекта №5091,

– объясняет президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины.

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Последствия повышения налогов

Стагнация на рынке недвижимости

Юрий Пита объясняет, что на рынке недвижимости работают инвесторы, так называемые рантье. Они покупают недвижимость по самым выгодным ценам на котловане и продают на завершающем этапе строительства, когда риски недостроя минимальные, но при этом объект еще не введен в эксплуатацию. На этом они зарабатывают в среднем 35 – 40% (иногда 40 – 50%).

Инвесторы стимулируют рынок недвижимости / Фото Unsplash

Если введут налог в размере 18% НДФЛ + 1,5% военного сбора на третью и следующую квартиры, то эти рантье, либо повысят цены и таким образом спрос упадет, или уменьшат количество операций, чтобы платить меньше налогов.

Если цель – не дать возможность получить сверхприбыль, то логично было бы установить случаи, при которых взимается 18% налога, например, если это касается продажи одной физлицом квартир в многоквартирных домах или коттеджей на одном земельном участке,

– убежден Юрий Пита.

Рост цен

За последние 2 года цены на недвижимость выросли на 24%, подсчитали журналисты 24 канала на основе статистики domik.ua. Поднятие налогов может лишь ускорить этот тренд.

Новые схемы строительства

Старший юрист юрфирмы Asters Виктория Демиденко в комментарии ЭП рассказала, что законопроект может спровоцировать пересмотр схем строительства с целью налоговой оптимизации. Другие собеседники издания привели следующие примеры:

Застройщики начнут продавать квартиры не через договор купли-продажи, а через распределение долевого участия в строительстве – так, будто люди сами построили для себя.



Будут использовать целевые облигации – когда приобретаются не квадратные метры жилья, а ценные бумаги, к которым привязаны эти квадратные метры. С облигаций НДС не уплачивается.

Поэтому повышение налогов может навредить рынку недвижимости и не дать желаемого результата по наполнению бюджета и выравниванию условий для всех участников рынка. Налоги следует повышать постепенно. Например, брокер RE/MAX Central в Украине Валерий Захаров в комментарии ЭП предложил, что в первый год можно ввести НДС в размере 3 – 5%, а затем ежегодно его увеличивать на 1 – 3%.

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Что еще предусматривает "антиахметовский" законопроект: кратко