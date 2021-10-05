Законопроект об изменениях в Налоговый кодекс рассмотрят по особой процедуре
Источник:Верховная Рада
Парламент принял решение о применении особой процедуры рассмотрения законопроекта №5600. Документ касается внесения изменений в Налоговый кодекс по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений.
По спецпроцедуре законопроект будут рассматривать во втором чтении. Такое решение нардепы приняли во время заседания 5 октября.
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О чем говорится в законопроекте №5600
Речь идет о совершенствовании некоторых положений Налогового кодекса. Речь идет о той части, которая касается:
- общих вопросов администрирования налогов,
- налогов на прибыль предприятий,
- доходы физических лиц,
- добавленную стоимость,
- акцизного и экологического налогов,
- рентной платы,
- платы за землю,
- условий пребывания на упрощенной системе налогообложения.
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В первом чтении законопроект приняли в июле 2021 года
Отметим, что в первом чтении законопроект №5600 приняли еще в июле 2021 года. Ко второму чтению в него внесли более 11 тысяч правок.