По спецпроцедуре законопроект будут рассматривать во втором чтении. Такое решение нардепы приняли во время заседания 5 октября.

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О чем говорится в законопроекте №5600

Речь идет о совершенствовании некоторых положений Налогового кодекса. Речь идет о той части, которая касается:

общих вопросов администрирования налогов,

налогов на прибыль предприятий,

доходы физических лиц,

добавленную стоимость,

акцизного и экологического налогов,

рентной платы,

платы за землю,

условий пребывания на упрощенной системе налогообложения.

Обратите внимание! Особая процедура позволяет сократить время рассмотрения поправок в зале. Отдельные фракции могут настаивать всего на 5 поправках, а каждый нардеп – только на одной.

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В первом чтении законопроект приняли в июле 2021 года

Отметим, что в первом чтении законопроект №5600 приняли еще в июле 2021 года. Ко второму чтению в него внесли более 11 тысяч правок.