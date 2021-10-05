По спецпроцедуре законопроект будут рассматривать во втором чтении. Такое решение нардепы приняли во время заседания 5 октября.

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О чем говорится в законопроекте №5600

Речь идет о совершенствовании некоторых положений Налогового кодекса. Речь идет о той части, которая касается:

  • общих вопросов администрирования налогов,
  • налогов на прибыль предприятий,
  • доходы физических лиц,
  • добавленную стоимость,
  • акцизного и экологического налогов,
  • рентной платы,
  • платы за землю,
  • условий пребывания на упрощенной системе налогообложения.

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В первом чтении законопроект приняли в июле 2021 года

Отметим, что в первом чтении законопроект №5600 приняли еще в июле 2021 года. Ко второму чтению в него внесли более 11 тысяч правок.