Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект об "инвестиционных нянях". Его автором является президент Владимир Зеленский. В Офисе Президента объяснили, как будет работать этот закон и на что могут рассчитывать инвесторы.

В Офисе Президента поприветствовали принятие Верховной Радой президентского закона. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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В ОП добавили, что закон о господдержке инвестиционных проектов поможет восстановить инвестиционную активность в Украине после кризисного 2020 года.

Закон о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями позволяет Украине ввести конкурентные со странами-соседями условия для стимулирования привлечения как внутренних, так и международных инвесторов,

– объяснила заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив.

По ее словам, в ОП ожидают, что этим инструментом воспользуются как внутренние украинские инвесторы, которые хотят или расширять производство или строить новые проекты, так и иностранные.

Какие возможности открывает новый закон

Государственной поддержкой могут воспользоваться инвесторы, которые инициируют проекты с инвестициями от 20 миллионов евро со сроком реализации до 5 лет и создают новые рабочие места.

Общий объем государственной поддержки для новых инвестпроектов может составлять до 30% от их объема.

со сроком реализации до 5 лет и создают новые рабочие места. Общий объем государственной поддержки для новых инвестпроектов может составлять Поддержка будет предоставляться предприятиям, которые работают в перерабатывающей промышленности, транспортной отрасли, образовании, научной и научно-технической областях; здравоохранении, искусстве, культуре, спорте, туризме и курортно-рекреационной сфере.

Принятым законом предусмотрена специальная правительственная уполномоченная организация, которая будет заниматься сопровождением этих инвестиционных проектов, помощью инвесторам с начала проекта и в течение всего времени его продолжительности.

Заметим, что 1 декабря Рада направила на повторное второе чтение законопроект №3760 об "инвестиционных нянях". В частности, во втором чтении документ поддержали только 40 нардепов, а направление на доработку – 245 нардепов.