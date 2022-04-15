Закарпатье смогло перевыполнить бюджет первого квартала почти на 10%

По итогам первого квартала 2022 года Закарпатская область перевыполнила бюджет на 9,7%. Таким образом, область получила дополнительные 22,2 миллиона гривен.

Средства от перевыполнения бюджета будут направлены на первоочередные нужды области. Об этом сообщил глава ОВА Виктор Мыкыта.

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Показатели существенно выросли

Виктор Мыкыта отметил, что таков результат эффективной работы команды ОВА. Ведь даже по сравнению с прошлым годом, показатели бюджета существенно выросли.

За три месяца в областной бюджет поступило 250,6 миллиона гривен, что на 9,7% больше утвержденных показателей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли более чем на 43 миллиона гривен,

– заявил Мыкыта.

Глава ОВА подчеркнул, что прочная экономика является важной поддержкой ВСУ. Поэтому власти продолжат свою работу в этом направлении.

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