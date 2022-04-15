Закарпатье смогло перевыполнить бюджет первого квартала почти на 10%
Источник:телеграм Виктора Мыкыты
По итогам первого квартала 2022 года Закарпатская область перевыполнила бюджет на 9,7%. Таким образом, область получила дополнительные 22,2 миллиона гривен.
Средства от перевыполнения бюджета будут направлены на первоочередные нужды области. Об этом сообщил глава ОВА Виктор Мыкыта.
Заметьте НБУ впервые с начала войны разрешил банкам продажу наличной валюты
Показатели существенно выросли
Виктор Мыкыта отметил, что таков результат эффективной работы команды ОВА. Ведь даже по сравнению с прошлым годом, показатели бюджета существенно выросли.
За три месяца в областной бюджет поступило 250,6 миллиона гривен, что на 9,7% больше утвержденных показателей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли более чем на 43 миллиона гривен,
– заявил Мыкыта.
Глава ОВА подчеркнул, что прочная экономика является важной поддержкой ВСУ. Поэтому власти продолжат свою работу в этом направлении.
Интересно – Латвия отдала треть оборонного бюджета Украине: смотрите видео