Первый вице-премьер-министр экономики Алексей Любченко назвал изданию примерное количество поданных заявок на пост главы БЭБ. Это произошло в кулуарах 4-й конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе.

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Более полусотни человек хотят стать главой БЭБ

По словам Любченко, на должность директора Бюро экономической безопасности поступила 51 заявка. Однако это не точное количество, потому что часть из них могла прийти по почте.

Министр уточнил, что 9 июля состоится заседание конкурсной комиссии, на которой эта информация станет полнее. Он также воздержался от комментариев конкретных кандидатов, которые уже публично заявили о подаче заявок.

Напомним, заявки на пост главы Бюро экономической безопасности прекратили принимать 7 июля.

Выдвижение своей кандидатуры на директора БЭБ подтвердили

экс-министр финансов Александр Данилюк,

глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник,

бывший исполняющий обязанности главы ГФС Сергей Солодченко.

Создание Бюро экономической безопасности: что известно