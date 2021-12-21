Задекларирован первый миллиард: Гетманцев рассказал о результатах налоговой амнистии

С начала действия налоговой амнистии украинцы в общей сложности задекларировали более миллиарда гривен. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Данило Гетманцев.

Результаты налоговой амнистии

За почти четыре месяца действия программы по состоянию на 21 декабря 2021 года украинцы в целом задекларировали 1,07 миллиарда гривен .

. В бюджет поступило более 51 миллиона гривен.

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Динамика стремительно растет, за последние 2 недели имеем 327% рост амнистированных активов. Сбор в бюджет – более 51 миллиона гривен,

– отметил Гетманцев.

Напомним, что по состоянию на 3 декабря 2021 года біло задекларировано лишь 250 миллионов гривен, а в бюджет поступило 10,4 миллионов гривен. Так называемую "нулевую декларацию" украинцы могли подать с 1 сентября текущего года. Продлится она год.

Результаты налоговой амнистии по состоянию на 21 декабря / Инфографика с телеграмма Данила Гетманцева

Что нужно знать о налоговой амнистии

Налоговая амнистия касается только тех украинцев, которые избегали уплаты налогов любым способом: работали неофициально или получали зарплату в конверте. Поэтому, чтобы налогообложить свои "деньги из-под матраса" в Минфине советуют действовать следующим образом:

обратиться в банк, где открою счет и выдадут соответствующую справку;

затем в электронном виде заполнить декларацию и прикрепить справку от банка;

последний шаг – отправить декларацию в Налоговую.

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От того, какой актив декларируют и где он находится, зависит и размер налога, который стоит заплатить.