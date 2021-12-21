Задекларирован первый миллиард: Гетманцев рассказал о результатах налоговой амнистии
Источник:телеграм Данила Гетманцева
С начала действия налоговой амнистии украинцы в общей сложности задекларировали более миллиарда гривен. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Данило Гетманцев.
Результаты налоговой амнистии
- За почти четыре месяца действия программы по состоянию на 21 декабря 2021 года украинцы в целом задекларировали 1,07 миллиарда гривен.
- В бюджет поступило более 51 миллиона гривен.
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Динамика стремительно растет, за последние 2 недели имеем 327% рост амнистированных активов. Сбор в бюджет – более 51 миллиона гривен,
– отметил Гетманцев.
Напомним, что по состоянию на 3 декабря 2021 года біло задекларировано лишь 250 миллионов гривен, а в бюджет поступило 10,4 миллионов гривен. Так называемую "нулевую декларацию" украинцы могли подать с 1 сентября текущего года. Продлится она год.
Результаты налоговой амнистии по состоянию на 21 декабря / Инфографика с телеграмма Данила Гетманцева
Что нужно знать о налоговой амнистии
Налоговая амнистия касается только тех украинцев, которые избегали уплаты налогов любым способом: работали неофициально или получали зарплату в конверте. Поэтому, чтобы налогообложить свои "деньги из-под матраса" в Минфине советуют действовать следующим образом:
- обратиться в банк, где открою счет и выдадут соответствующую справку;
- затем в электронном виде заполнить декларацию и прикрепить справку от банка;
- последний шаг – отправить декларацию в Налоговую.
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